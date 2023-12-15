Мальчик, который был пропавшим без вести в течение 6 лет, впервые рассказал свою историю (фото)

Водитель грузовика, спасший пропавшего британца Алекса Бетти, впервые рассказал о разговоре с парнем.

Об этом пишет Mirror.

Фабьен Аксидини подобрал юношу, сбежавшего из "духовной общины" у подножия Пиренеи во Франции. Алекс, пропавший без вести шесть лет назад, признался французскому водителю: "Моя мать похитила меня, когда мне было 12 лет".

Подробности исчезновения 17-летнего Бетти появились вечером 14 декабря. Фабьен, студент-хиропрактик из Тулузы, подрабатывающий доставкой лекарства на грузовике, сказал, что заметил английского подростка 13 декабря. Он рассказал La Depeche: "Он шел, пока дождь лил тяжелыми каплями. Когда я проезжал мимо него второй раз, я решил предложить высадить его где-нибудь. Он был достаточно высоким и белокурым, одетым в черные джинсы, белый свитер и с рюкзаком. Он также нес скейтборд под мышкой и фонарик для освещения, его поведение придало мне уверенности".

Фабьен Аксидини / Фото: ITV

Водитель добавил, что в первые несколько минут он казался ему немного застенчивым. Они пытались говорить по-французски, но Фабьен заметил, что он не овладел языком. Поэтому мужчина решил общаться на английском.

"Когда я спросил, как его зовут, он заявил, что он Зак, а потом мы продолжили говорить. Мы разговаривали более трех часов! Очень быстро он назвал мне свое настоящее имя – Алекс Бетти – прежде чем рассказать мне свою историю. Он сказал, что мать похитила его, когда ему было 12 лет. С тех пор он жил в Испании в роскошном доме, где проживало около десяти человек. Он прибыл во Францию примерно в 2021 году. В минувшие выходные он решил бежать. Он шел горами более четырех дней! Он жил со своей матерью в духовной общине, далеко от нормальной жизни. Алекс сказал мне, что его мать была немного безумной, но она никогда не садила его в "тюрьму". Он мог уйти, когда хотел. Он не чувствовал к ней враждебности, но очень хотел найти свою бабушку. Он скучал по своим близким".

Алекс Бетти/Фото: PA

Алекс сказал, что не знает точно, где он жил во Франции, за исключением того, что это было "в горах между Арьежем и Одом". Аксидини продолжил: "Он хотел пить, потому что шел уже несколько дней, поэтому я дал ему немного воды. Когда он объяснил мне свою ситуацию, я дал ему свой телефон, потому что у него никогда не было средств связи. Он отправил сообщение бабушке с моего Facebook. К сожалению, она не ответила. Сначала Алекс хотел поехать в большой город, чтобы найти помощь и пойти в посольство. Но, в конце концов, я объяснил ему, что жандармы могут его арестовать".

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Оператор полиции посоветовал Алексу поехать в город Ревель: "Когда он прибыл, Алекс выглядел очень уставшим. Он лег на землю. После этого жандармы допросили нас. Они пытались выяснить, действительно ли это был он. Когда они получили подтверждение, его поместили на ночь в дом. Это Алекс Бетти, 100%. Когда я увидел фотографии, опубликованные английскими СМИ, я совершенно не сомневался в его словах. Я думаю, он немного нервничает из-за этого. Я надеюсь, что он сможет воссоединиться со своей предыдущей жизнью и, возможно, однажды мы снова увидимся!".

Его бабушка и законная попечительница Сьюзан Каруана сказала, что очень радуется, что ее внука нашли. В разговоре с The Sun она сказала: "Я так счастлива. Я разговаривала с ним, и с ним все в порядке. Сейчас он находится у власти Франции. Это такой шок. Я не знаю, где его мама. Это отличная новость. Я просто жду, когда он вернется домой".

Мама Алекса Бетти / Фото: news.sky.com

Маму и дедушку Алекса пока не нашли, хотя полиция очень хочет с ними поговорить.

Дедушка Алекса Бетти / Фото: news.sky.com

Представитель полиции Великого Манчестера заявил: "Это сложное и длительное расследование, и нам необходимо провести дальнейшее расследование, а также принять соответствующие меры безопасности".

Напомним, сосед героически спас женщину и собаку из охваченной огнем квартиры через окно. Пожар вспыхнул на 4 этаже многоэтажки.

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