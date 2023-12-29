Водитель на 6 дней застрял в машине после страшного ДТП: как он выживал (фото)

В США мужчина на шесть дней застрял в машине после ужасной аварии.

Об этом пишет AP.

27-летний Мэтью Ром попал в ДТП, слетев вниз перед мостом. Его пикап несколько раз перевернулся и застрял у реки. Водитель получил серьезные травмы и не мог выбраться из заблокированного автомобиля. Его телефон закатился и поэтому он не мог вызвать помощь.

Водитель на 6 дней застрял в машине после ДТП / Фото: apnews.com

К счастью, через шесть дней его обнаружили два рыбака. Мужчины, искавшие место для рыбалки, заметили машину и заглянули внутрь. Сначала они подумали, что мужчина погиб.

"Они коснулись тела и мужчина повернул голову и стал говорить с ними", — рассказали правоохранители.

Водитель на 6 дней застрял в машине после ДТП / Фото: apnews.com

Спасатели достали его обессиленного из машины и доставили в больницу на вертолете. По данным полиции, Мэтью выжил благодаря тому, что пил дождевую воду.

Напомним, мужчина, которому жена отрезала пенис за измену с племянницей, простил ее. Он впервые прокомментировал жуткий инцидент.

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