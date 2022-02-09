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Водитель не справился с управлением: в Турции из-за снегопада перевернулся автобус, десятки пострадавших

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Водитель не справился с управлением: в Турции из-за снегопада перевернулся автобус, десятки пострадавших

Фото: haberturk.com

На момент аварии в автобусе находились 40 пассажиров.

В турецкой провинции Афенкарахисар, что в центральной части страны, в результате потери водителем управления из-за снегопада, перевернулся пассажирский автобус. В аварии пострадал 21 человек.

Об этом сообщает Haber Türk.

"Авария произошла в районе населенного пункта Пинаркая на трассе Афенкарахисар-Конья... 21 человек из числа пассажиров получили ранения", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за сильного снегопада, автобус врезался в дорожное заграждение и опрокинулся. На момент аварии в автобусе находились 40 пассажиров.

Пострадавших каретами скорой доставили в местные больницы.

Напомним:

По меньшей мере, восемь человек погибли, а 15 получили травмы из-за ужасной аварии в Мексике. На юго-востоке страны туристический автобус не разминулся с тягачом. В его салоне было 39 пассажиров – это в основном иностранцы. От сильного удара автобус несколько раз перевернулся, пока не застрял в кустах.

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Из-за ДТП в Мексике погибли восемь человек | Новости мира

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