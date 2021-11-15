Водитель такси закрыл террориста в автомобиле и спас прохожих от взрыва: подробности подрыва в Ливерпуле (фото)

Водитель такси закрыл террориста в автомобиле и спас прохожих от взрыва: подробности подрыва в Ливерпуле (фото)

Водитель такси запер в авто пассажира со взрывчатым устройством.

В британском Ливерпуле у клиники акушерства и гинекологии произошел подрыв автомобиля. В результате взрыва автомобиля, предварительно, такси погиб человек, еще один – пострадал.

Об этом пишут The Sun, Daily Mail и The Guardian.

Также читайте На оккупированном Донбассе произошел взрыв на нефтебазе: в небо поднимается столб дыма

Известно, что взрыв произошел 14 ноября у центрального входа в больницу и недалеко от Ливерпульского собора, где проходила воскресная акция памяти. Пламя быстро распространилось, охватив такси огнем.

"К сожалению, мы можем подтвердить, что один человек умер, а другой был госпитализирован в больницу, где ему оказывают помощь с травмами, которые, к счастью, не угрожают жизни", — сообщили в полиции Мерсисайда.

Полиция задержала троих мужчин в рамках закона о противодействии терроризму, хотя официально британские силовые структуры не квалифицировали произошедшее как теракт. Арестованным 29, 26 и 21 лет.

Ливерпульская женская больница, комментируя инцидент, заявила, что доступ к посещениям был ограничен "к последующм сообщениям", а пациентов перенаправляли в другие больницы, "где это было возможно".

Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон назвала инцидент "тревожным и удручающим", поблагодарив экстренные службы за быстрое реагирование.

По информации The Sun и The Guardian, якобы водитель такси смог предотвратить многочисленные жертвы. Предварительно, Дэйв Перри приехал на вызов, однако заметил, что к одежде клиента пристроена лампочка, а сам пассажир что-то делал с ней, прежде чем сесть в машину.

Сначала клиент хотел поехать в собор, но из-за пробки он попросил высадить его возле здания женской больницы. Дэйв Перри, заметив странное поведение клиента, выпрыгнул из авто и запер дверь, оставив внутри пассажира, имевшего взрывное устройство. В этот момент злоумышленник якобы и привел в действие взрывчатку.

Предварительно сам он погиб на месте. Водителя госпитализировали с травмами и ожогами.

Автомобиль расположился в центре жюри в hospital.



Bomb squad called #Liverpool Women's hospital with huge police response after 'explosion'.

Please avoid the area. pic.twitter.com/E7POwtfsdL — Terror Alarm (@terror_alarm) November 14, 2021

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку