Водитель уснул: в Австрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие

В направлении Вены произошло смертельное ДТП. Погибли 4 человека, среди них – двое детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

По данным местных СМИ, микроавтобус перевернулся, пробил перила моста и упал на грунтовую дорогу, проходившую под автобаном.

Выживший в аварии водитель признался, что на несколько секунд уснул.

В результате инцидента погибли четыре человека – двое взрослых и двое детей (в возрасте нескольких месяцев и трех лет). По данным пожарной бригады, двое погибших взрослых были бабушкой и дедушкой детей.

В микроавтобусе находился еще один ребенок – он получил легкие ранения. Трое других пассажиров получили травмы.

Напомним, в Словакии в ДТП разбились насмерть 42-летняя украинка и ее 20-летний пассажир.

Читайте также: