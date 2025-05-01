Водитель въехал в толпу людей в центре города: пострадавшие — в критическом состоянии

12 людей получили травмы вчера днем, когда 75-летний мужчина въехал в толпу людей на мосту королевы Луизы в центре Копенгагена. Фото: Søren Diekelmann, DR

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В центре Копенгагена (Дания), на мосту королевы Луизы, автомобиль въехал в толпу, в результате чего 12 человек пострадали.

Об этом сообщает dr.dk.

Инцидент в Копенгагене произошел 30 апреля. В результате аварии госпитализировали 12 человек. Трое из них находятся в критическом состоянии.

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Правоохранители заявляют, что водитель не справился с управлением.

Сегодня, 1 мая, мужчине предъявлено обвинение в причинении значительного вреда здоровью трем людям при особо тяжелых обстоятельствах.

Его также обвиняют в несоблюдении правил безопасности при управлении транспортным средством. Это может быть связано, например, с болезнью, слабостью или недостатком сна.

Мужчина подтверждает, что был за рулем, но отрицает обвинения. Он говорит, что принимает лекарства, но, по его словам, препараты не имеют никаких предупреждений по управлению автомобилем.

Водителя заключили под стражу до 14 мая.

Тем временем возросло количество жертв на фестивале в Ванкувере. Правоохранители заявили, что пока не рассматривают инцидент как теракт.

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