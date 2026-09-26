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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Водитель заснул за рулем: автобус перевернулся на трассе, много погибших и травмированных

По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Иллюстративная фотография.

Иллюстративная фотография. / © Associated Press

В Иране опрокинулся пассажирский автобус. Погибли по меньшей мере 11 человек, а 24 получили травмы

Об этом сообщает Associated Press.

Авария произошла на автомагистрали Севе — Хамадан в центральной провинции Меркези. По предварительным данным полиции, водитель устал и уснул за рулем, из-за чего автобус опрокинулся.

Власти пока не сообщили, куда направлялся автобус.

Заметим, что у Ирана один из самых высоких в мире показателей смертности в ДТП — ежегодно на дорогах страны погибают более 17 тыс. человек. Среди причин называют опасное состояние транспортных средств, пренебрежение правилами дорожного движения и недостаточную работу экстренных служб.

Как сообщалось, в Казахстане во время военно-морских учений произошла трагедия. В Минобороны заявили, что из-за внезапного ухудшения погоды 17 человек отнесло в сторону открытого Каспийского моря. По меньшей мере, 14 из них погибли.

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