Водителей даже тошнит: на дороге села власти нарисовали хаотические волнистые линии — фото

В селе Боне, Франция, на дороге нарисовали волнистые линии в отчаянной попытке замедлить движение транспорта.

Об этом пишет EuroNews.

Это произошло после того, как местные жители выразили обеспокоенность тем, что водители неоднократно нарушали ограничение скорости 30 км/ч и ездили со скоростью более 100 км/ч.

Французские власти обсудили возможные решения и позже остановились на безумной маркировке. В настоящее время она проходит испытание, и власти ждут, чтобы увидеть, насколько линии эффективны.

Дорожная разметка в селе Боне / Фото: Facebook

Но, пересекая улицу, даже самые опытные автолюбители останавливаются, чтобы увидеть дорогу перед собой.

Мэр коммуны Луар-Отьон Жан-Шарль Проно, управляющий семью населенными пунктами в этом районе, рассказал, что "люди ездят быстро, и сложно их заставить сбавить скорость только дорожными знаками".

Он добавил, что рисунки выбрали вместо лежачих полицейских, которые создавали бы слишком много шума для жителей.

Однако, похоже, у местных уже болит голова из-за новой дороги.

Дорожная разметка в селе Боне / Фото: Facebook

В Facebook одна местная жительница даже заявила, что ее тошнит из-за дизайна, обсуждая его на местной странице Ca bouge sur Bauné.

"Лично я не люблю на ней ездить. У меня от этого желудок выворачивается как от морской болезни", — написала она.

Другие согласились и добавили: "Когда впервые едешь, это дестабилизирует", "Честно говоря, я был очень удивлен, да и вообще мое внимание как водителя было нарушено, потому что я задавал себе вопрос, куда мне нужно ехать, не изменилось ли направление движения и т. д…", "Я думаю, это будет еще опаснее".

По-видимому, некоторые водители хотят притормозить этот проект.

Напомним, в Шотландии сотни добровольцев снова пошли за Лохнесским чудовищем. Историю о Несси сочинили еще при раннем средневековье.

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