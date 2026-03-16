Водителей призвали не покупать горючее без надобности из-за конфликта на Ближнем Востоке

В Молдове водителей призывают не покупать горючее без надобности

Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету призвал своих сограждан не покупать горючее без надобности. Это произошло на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

Дорин Жунгиету призвал автомобилистов Молдовы рационально использовать горючее, поскольку продолжается конфликт на Ближнем Востоке.

Чиновник добавил, что операторы на рынке не имеют права ограничивать продажу горючего своим покупателям.

«Однако призываем потребителей избегать ненужных закупок», — написал он.

Цены на горючее: что известно

Из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на горючее в мире взлетели. Иран давно подготовил свою главную стратегию обороны: втянуть в войну буквально все страны Персидского залива и поставить планету перед угрозой нефтяного удушения.

Также иранцы заблокировали Ормузский пролив, а именно по нему тысячи танкеров доставляют нефть и сжиженный газ. Этот пролив пропускает около 20% всей нефти на планете. И другого морского пути просто не существует. Покупатели этой нефти — Индия, Китай и остальные азиатские страны.

В то же время Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, которая по состоянию на это время уже находится на танкерах в море.