Водителя оштрафовали на 130 тысяч долларов за превышение скорости на 30 км: почему такая сумма

Также у него отняли права.

Финн-богач, оштрафованный за превышение скорости на 30 км в час, должен выплатить 129 544 доллара за нарушение.

Об этом пишет Luxury Launches.

Также у него изъяли водительские права на десять дней. Андерс Викльоф был пойман на скорости 82 км/ч в зоне 50 км/ч на Аландских островах.

Как оказалось, штрафы за превышение скорости привязаны к доходу водителя в Финляндии исходя из его расчетного дневного дохода.

"Я очень сожалею об этом", — сказал мужчина местной аландской газете.

Фото: Instagram/Anders Wiklöf

Викльоф является главой одноименной холдинговой компании с чистым годовым доходом в размере 375 миллионов долларов. 76-летний мужчина ранее привлекался к ответственности за превышение скорости и был оштрафован на 68 176 долларов в 2018 году и 102 000 долларов в 2013-м.

Несмотря на огромную сумму, которую Викльоф заплатил, это далеко не мировой рекорд. Водитель в Швейцарии, где действует аналогичная система расчета штрафов, разогнался до 290 км в час на дороге общего пользования и должен был заплатить миллион долларов.

Напомним, Сеть шокировала должность, где за замену одной лампочки платят 130 тысяч долларов. Несмотря на бешеную зарплату, существует постоянная нехватка людей на эту вакансию.

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