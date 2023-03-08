Водомет и слезоточивый газ: в Грузии полиция начала задерживать участников акции протеста

Полиция задержала возле парламента Грузии нескольких участников акции.

Об этом пишет «Эхо Кавказа» со ссылкой на «ИнтерпрессНьюс».

На акции протеста у парламента Грузии, где спецназ начал разгонять участников акции, задержаны еще несколько человек. Пока точное число задержанных неизвестно.

Дополнительные силы полиции пытаются полностью очистить территорию, прилегающую к парламенту, от митингующих.

Против участников акции применили водомет, слезоточивый газ и другие средства разгона протестов. Несколько человек пострадали. Возле парламента усилены меры безопасности. На месте мобилизованы бригады скорой помощи.

Также читайте Протесты в Грузии: почему собралась возмущенная толпа и при чем здесь Россия

Протесты в Грузии: что произошло

Напомним, что ранее в Грузии депутаты подрались из-за закона об "иноагентах", а под парламентом вспыхнул массовый протест.

Также мы писали о том, что не так з "российским" законом, который спровоцировал драку в грузинском парламенте и вывел на митинг людей.

Добавим, что в Грузии таки поддержали закон об "иноагентах". Из-за этого в центре Тбилиси вспыхнул массовый протест.

Читайте также:

Майдан по-грузински: митингующие прорываются в парламент - есть первые потерпевшие!