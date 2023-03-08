Водомет и слезоточивый газ: в Грузии полиция начала задерживать участников акции протеста

Против участников акции средства разгона протестов.
Полиция задержала возле парламента Грузии нескольких участников акции.
Об этом пишет «Эхо Кавказа» со ссылкой на «ИнтерпрессНьюс».
На акции протеста у парламента Грузии, где спецназ начал разгонять участников акции, задержаны еще несколько человек. Пока точное число задержанных неизвестно.
Дополнительные силы полиции пытаются полностью очистить территорию, прилегающую к парламенту, от митингующих.
Против участников акции применили водомет, слезоточивый газ и другие средства разгона протестов. Несколько человек пострадали. Возле парламента усилены меры безопасности. На месте мобилизованы бригады скорой помощи.
Протесты в Грузии: что произошло
Напомним, что ранее в Грузии депутаты подрались из-за закона об "иноагентах", а под парламентом вспыхнул массовый протест.
Также мы писали о том, что не так з "российским" законом, который спровоцировал драку в грузинском парламенте и вывел на митинг людей.
Добавим, что в Грузии таки поддержали закон об "иноагентах". Из-за этого в центре Тбилиси вспыхнул массовый протест.
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