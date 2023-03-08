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Водомет и слезоточивый газ: в Грузии полиция начала задерживать участников акции протеста

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Водомет и слезоточивый газ: в Грузии полиция начала задерживать участников акции протеста

Фото: Associated Press

Против участников акции средства разгона протестов.

Полиция задержала возле парламента Грузии нескольких участников акции.

Об этом пишет «Эхо Кавказа» со ссылкой на «ИнтерпрессНьюс».

На акции протеста у парламента Грузии, где спецназ начал разгонять участников акции, задержаны еще несколько человек. Пока точное число задержанных неизвестно.

Дополнительные силы полиции пытаются полностью очистить территорию, прилегающую к парламенту, от митингующих.

Против участников акции применили водомет, слезоточивый газ и другие средства разгона протестов. Несколько человек пострадали. Возле парламента усилены меры безопасности. На месте мобилизованы бригады скорой помощи.

Протесты в Грузии: что произошло

Напомним, что ранее в Грузии депутаты подрались из-за закона об "иноагентах", а под парламентом вспыхнул массовый протест

Также мы писали о том, что не так з "российским" законом, который спровоцировал драку в грузинском парламенте и вывел на митинг людей

Добавим, что в Грузии таки поддержали закон об "иноагентах". Из-за этого в центре Тбилиси вспыхнул массовый протест. 

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Дата публикации
Просмотры
140
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