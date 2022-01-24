Водометы и слезоточивый газ: в двух странах Европы прошли массовые акции против карантинных ограничений

Водометы и слезоточивый газ: в двух странах Европы прошли массовые акции против карантинных ограничений

Протесты прокатились по испанской Барселоне и бельгийскому Брюсселю.

Водометы и слезоточивый газ. Сразу в двух странах Европы прошли массовые акции против карантинных ограничений.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 24 января.

Так, в Брюсселе собралось около 50 тысяч коронаскептиков. Сначала все проходило мирно, но затем протест быстро перерос в беспорядки. Некоторые участники начали крушить витрины магазинов. На место подъехали отряды полиции и начали разгонять людей водометами и слезоточивым газом. Активисты, в свою очередь, разрушили часть баррикад правоохранителей и бросали в них камнями.

В испанской Барселоне тем временем антиководные протесты прошли более спокойно. На улицы вышли более тысячи человек, возмущенных введением COVID-паспортов. Держали в руках плакаты с надписями – "это не пандемия, а диктатура". И скандировали, что карантинные правила нарушают их права и свободы.

Напомним, в Чехии умерла певица-антивакцинаторка, которая намеренно заразилась COVID-19, чтобы не прививаться.

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