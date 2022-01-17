Воды по пояс: центральную часть Израиля накрыла сильная вода

Метеорологи информируют о резком похолодании.

Сильное наводнение накрыло центральную часть Израиля.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 17 января.

После сильных ливней там теперь вместо машин на дорогах лодки, ведь по-другому передвигаться просто невозможно. Воды по пояс. Нескольким людям спасателям пришлось вызволять из собственных автомобилей.

Город Лод вообще был отрезан от транспортных сообщений. Единственный способ уехать или заехать оттуда было влечение.

Метеорологи своими прогнозами не утешают. Говорят, после дождей придет резкое похолодание.

Депортированный из Австралии сербский теннисист Новак Джокович прибыл в Дубай

Напомним, рекордная жара накрыла Австралию — на континенте зафиксировали более +50 градусов. Для этой страны это абсолютный рекорд. По словам местных синоптиков, это стало возможно из-за отсутствия гроз, которые обычно в этом сезоне активно происходят в регионе.

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