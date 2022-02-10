Водяной смерч ворвался на сушу на Кубе и разрушал все на своем пути

Водяной смерч ворвался на сушу на Кубе и разрушал все на своем пути

Без электричества торнадо оставил целые районы.

Срывал крыши и выворачивал с корнями деревья – на Кубе водяной смерч вышел на берег.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Впечатляющий вихрь сняли с побережья острова. Вместо того чтобы стихнуть, стихия превратилась в слабый торнадо и обрушилась на сушу. Ее силы хватило, чтобы создать хаос — смерч вывернул деревья и срывал кровли из домов.

Сообщений о погибших или потерпевших нет. Без электричества торнадо оставил целые районы — их жители пытаются убрать с улиц последствия стихии.

Новости мира: на Кубе водяной смерч вышел на берег

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