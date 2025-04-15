«Водят нас за нос»: Трамп пригрозил Ирану за затягивание переговоров по ядерному соглашению

Дональд Трамп угрожает Ирану / © Associated Press

Реклама

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран затягивает с переговорами по ядерному соглашению и если Тегеран будет продолжать это делать, ответом будет удар по военным объектам.

Об этом информирует Reuters.

«Иран достаточно близок к тому, чтобы обладать ядерным оружием, поэтому переговоры должны идти быстро. И если нам придется сделать что-то очень жесткое, мы это сделаем», — заявил Трамп.

Реклама

Во время общения с журналистами он заявил, что Иран затягивает процесс и «водит нас за нос», ведь следующий раунд переговоров по ядерной программе запланирован только на субботу, что, по мнению Трампа, слишком поздно.

Кроме того, президент США заявил, что Иран должен отказаться от идеи обладать ядерным оружием, потому что это недопустимо.

На вопрос о том, планируют ли США военный удар по Ирану в случае проблем с ядерным соглашением, Трамп ответил утвердительно.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к процветанию Ирана, однако, по его словам, Соединенные Штаты не позволят, чтобы эта страна имела ядерное оружие.

Мы ранее информировали, что министр энергетики США Крис Райт заявил, что если Иран не дойдет до соглашения по ядерной программе, то против Тегерана ужесточат санкции.