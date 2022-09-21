"Военкомат никого не пожалеет": мужчинам в Курской области запретили выезжать из региона

В Курской области РФ подлежащим мобилизации запретили выезжать из региона.
Находящиеся за пределами области должны в течение трех дней вернуться на место своей регистрации.
Об этом сообщает SOTA со ссылкой на военного комиссара Курской области Владимира Родионова.
Родионов заявил, что военнообязанные должны ожидать повестку, а те, кто не живет в Курской области, но там зарегистрирован, должен вернуться в течение трех дней.
"Военкомат никого не будет жалеть: родину все будут защищать", — заявил российский военком.
Напомним, Залужный сделал заявление о мобилизации в РФ.
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