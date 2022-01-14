Военная агрессия России против Украины: в ЕС определили десять шагов в сфере безопасности — список

Военная агрессия России против Украины: в ЕС определили десять шагов в сфере безопасности — список

В ЕС готовы дать прямой ответ на какую-либо агрессию России, сказал главный дипломат ЕС.

В ЕС определили десять шагов в сфере европейской безопасности на фоне военного наращивания России у украинских границ. Их назвал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Об этом он сообщил во французском городе Бресте на пресс-конференции по итогам двухдневной неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС.

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По его словам, в ЕС готовы дать прямой ответ на любую агрессию России, но все же предпочитает дипломатическое разрешение конфликтов.

"Это было два дня напряженной работы, и очевидно, что российская угроза на украинских границах и вопросы безопасности были в центре нашего обсуждения", – сказал Боррель.

10 шагов от ЕС в случае вторжения РФ в Украину:

1. ЕС исключает попытку РФ создавать сферы влияния в Европе.

2. ЕС подтвердил силу всех главных принципов, на которых держится европейская безопасность и которые изложены в Хельсинкском заключительном акте.

3. Европа подтвердила "солидарность с Украиной и другими странами на Востоке Европы, являющимися нашими партнерами и которым угрожает Россия".

4. Евросоюз решительно призывает Россию к деэскалации.

5. В ЕС подтвердили обязательство ответить на любую российскую атаку против Украины.

6. Европа будет тесно сотрудничать с США по прекращению военного конфликта.

7. ЕС будет работать в тесной координации усилий по обеспечению безопасности с США, НАТО и в рамках ОБСЕ. Европейские министры отмечали необходимость активизации этой деятельности.

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8. Евросоюз готов приобщиться к усилению механизмов обеспечения прозрачности и предсказуемости любой военной деятельности, мер по укреплению доверия и т.д.

9. ЕС будет поддерживать перезапуск работы по контролю над вооружениями.

10. В Европе будут продолжать работу над санкциями за нарушение международного права, над которыми Евросоюз будет работать в тесном контакте с партнерами.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Россия планирует совершить военное вторжение в Украину ориентировочно в середине января — середине февраля этого года. Перед этим Кремль задумал совершить масштабную провокацию, чтобы обвинить украинских военных и оправдать агрессию.

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