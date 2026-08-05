Военная домогалась своих сослуживцев: прикасалась к ягодицам, груди и половым органам

Военнослужащая, осуждённая за домогательства во время службы / © Bild

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В Великобритании осудили военнослужащую Королевского флота, которая домогалась других военнослужащих. Кроме того, её исключили из состава ВМС.

Об этом пишет BILD.

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Молодая военнослужащая, как утверждается, в течение нескольких месяцев на эсминце HMS Dauntless преследовала своих собственных сослуживцев. В итоге она сама предстала перед судом и была приговорена к 18 месяцам лишения свободы. Кроме того, её исключили из ВМС.

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По данным суда, матроска прикасалась к мужчинам в паховой области, щипала коллег за грудь и соски, била подруг по ягодицам и лапала их грудь. При этом она произносила непристойные реплики вроде: «Я люблю свой кофе так же, как и своих мужчин: большой и крепкий». Особенно часто это, как утверждается, касалось новобранцев.

В военном суде на базе Булфорд в Южной Англии рассмотрели это необычное дело. Обвинения выдвигались против женщины, которая подвергала сексуальным домогательствам как мужчин, так и женщин. Судья назвал это «позорной кампанией» против собственных сослуживцев. Суд вынес суровый приговор: на корабле она была «хищницей».

25-летняя женщина долгое время отрицала обвинения. Ее защита, в частности, ссылалась на диагноз «аутизм». Однако суд не дал себя убедить. В итоге её признали виновной по шести пунктам обвинения в сексуальных домогательствах, приговорили к 18 месяцам военного заключения и окончательному исключению из Королевского флота.

Напомним, что в Великобритании нетрезвые солдаты угнали бронетранспортер и протаранили гражданские автомобили.

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