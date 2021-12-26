Военная хунта в Мьянме убила и сожгла по меньшей мере 35 человек, в том числе женщин и детей: что известно

Военная хунта в Мьянме убила и сожгла по меньшей мере 35 человек, в том числе женщин и детей: что известно

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В Мьянме на Рождество 25 декабря близ села Мосо в штате Кая обнаружили останки не менее 35 обугленных тел, одно из которых принадлежит ребенку.

Об этом со ссылкой на местных жителей и Силы обороны национальностей Кая (KNDF), выступающие против военной хунты, сообщает Myanmar Now.

По словам командира четвертой бригады KNDF, пожелавшего остаться анонимным, члены его группы заметили клубы дыма в пятницу, 24 декабря, около 11 утра по местному времени. Однако тогда они не могли попасть на место происшествия, поскольку хунта могла быть поблизости.

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На следующий день, в субботу, повстанцы прибыли на место пожара и увидели десятки тел, сгоревших в восьми автомобилях и пяти мотоциклах. Среди обугленных останков, заявил командующий, они заметили пальцы ребенка, которому, вероятно, было меньше пяти лет.

"Мы не знаем точно, сколько женщин, мужчин и детей среди сожженных. Некоторые превратились в пепел, некоторые обуглены, – указал собеседник издания. – Когда мы видели (тела. – Ред.), их нельзя было опознать или узнать".

В то же время, вещи, обнаруженные членами KNDF в транспортных средствах, в частности детская и женская одежда вместе с медикаментами и продуктами питания, свидетельствуют о том, что жертвами были местные жители, спасавшиеся от столкновений в этом районе.

KNDF от Myanmar Now / Myanmar Now

Командующий предположил, что военнослужащие армии Мьянмы могли умышленно поджечь людей в грузовиках, использовав бензин.

"Это были безоружные сельские жители, в том числе женщины и дети, — высказался другой представитель KNDF. — Они в страхе убежали посреди столкновения, и войска хунты остановили их и заживо сожгли в машинах". В то же время в издании не могут подтвердить, были ли жертвы сожжены заживо.

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Между тем, государственные СМИ, подконтрольные хунте, пишут о том, что боевые действия вблизи Мосо вспыхнули после того, как семь транспортных средств не остановились по требованию солдат Мьянмы и якобы открыли в сторону военнослужащих огонь.

Они утверждают, что в автомобилях были члены групп вооруженного сопротивления и новички, которые собирались пройти обучение для борьбы с армией. В проправительственных газетах сообщили, что все семь транспортных средств были уничтожены огнем, однако по количеству погибших информацию не предоставили.

Как пишет The Associated Press со ссылкой на очевидца, жертвы скрывались от боевых действий между группами вооруженного сопротивления и армией Мьянмы у села Кой Нган, расположенного вблизи Мосо. По его словам, военные арестовали и убили беглецов, направлявшихся в лагеря для беженцев.

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"Перед поджогами тела были связаны веревками", — рассказал свидетель, который общался с журналистами на условиях анонимности, поскольку опасался за свою безопасность.

После инцидента гуманитарная организация "Спасем детей" (Save the Children) проинформировала об исчезновении двух возвращавшихся домой сотрудников.

"У нас есть подтверждение, что их частный автомобиль был атакован и сожжен, — говорится в заявлении. — По сообщениям, военные заставляли людей выходить из автомобилей, некоторых арестовывали, других убивали и сжигали их тела".

KNDF от Myanmar Now / Myanmar Now

1 февраля этого года военные страны отстранили от власти гражданское руководство во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое недавно продлили до 2023 года.

Жители Мьянмы отреагировали на госпереворот массовыми протестами, переросшими в кровавые стычки с силовиками. С 1 февраля в стране убили более 1250 человек, а свыше 10 тысяч арестовали.

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