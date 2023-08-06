Военная хунта в Нигере обратилась за помощью к российским наемникам ЧВК "Вагнер"

В воскресенье, 6 августа, истекает срок ультиматума Союза стран Западной Африки, который пригрозил вторжением в Нигер.

Захватившие власть в стране военные в Нигере обратились за поддержкой к российской ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Вассима Насра, журналиста и старшего научного сотрудника экспертной группы "Центр Суфан".

К такому шагу путчистов побудил ультиматум Союза стран Западной Африки (ECOWAS), который пригрозил повстанцам военной интервенцией, если те до воскресенья, 6 августа, не вернут власть свергнутому президенту Мохаммеду Базуму.

Также читайте Нигер vs "Вагнер": зачем лидер переворота встретился с союзной наемникам хунтой в Мали

Три источника Вассима Насра в Мали и неназванный французский дипломат сообщили ему, что один из лидеров переворота в Нигере генерал Салифу Моди прибыл с визитом в соседнюю Мали. Там он встретился с неизвестным представителем ЧВК "Вагнер" и передал ему обращение о помощи.

"Они [путчисты] нуждаются в "вагнеровцах", потому что те станут их гарантией удержания власти", — считает Наср.

По данным журналиста, в настоящее время в военной компании рассматривают полученный запрос.

Источник агентства среди западных военных на условиях анонимности подтвердил, что им поступила информация об обращении хунты Нигера к наемникам ЧВК "Вагнер" за военной помощью.

Накануне главы оборонных ведомств государств-членов ECOWAS завершили разработку плана интервенции и призвали военных подготовить ресурсы после того, как группе посредников, отправленной в четверг в Нигер, не разрешили въехать в столицу или встретиться с лидером хунты генералом Абдурахманом Чиани.

Напомним, президент Нигера Мохамед Базум, которого после госпереворота удерживает хунта, призвал мир помочь восстановить конституционный порядок в государстве. Происходящие в стране события он назвал "ключевым моментом истории".

Читайте также: