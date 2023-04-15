"Военная из США" выманила у 60-летнего мужчины более миллиона гривен: что она ему пообещала

В Польше "военная США" из Сирии выманила у 60-летнего мужчины 135 тысяч злотых (1 176 253 грн), обещая ему приехать к нему.

Об этом сообщает польская полиция.

В полицейские из Замойского отделения полиции обратился 60-летний мужчина. Он сообщил, что, вероятно, стал жертвой мошенницы. Он рассказал, что в феврале получил сообщение в мессенджере от женщины, написавшей, что она медсестра из США, ей 33 года и в настоящее время она служит в американской армии, дислоцированной в Сирии.

60-летний мужчина ответил на сообщение. Они начали переписываться. Женщина написала, что во время обыска они обнаружили огромную сумму денег. Она получила 960 000 евро в качестве благодарности. Она добавила, что не может положить эти деньги на депозит в Сирии. Командир попросил ее найти доверенное лицо за пределами США, которому они могли бы отправить эти деньги. Она обратилась за помощью к 60-летнему мужчине. Тот согласился. Женщина также сообщила, что передаст деньги через дипломатического курьера, поскольку внесение денег на счет вызовет многие вопросы со стороны банка и служб государственной безопасности. 60-летний мужчина назвал свой адрес и стал ждать передачи.

Через несколько дней женщина сообщила ему, что сверток с деньгами уже в Польше, а таможенники в аэропорту сказали, что необходимо оплатить местные аэропортовые сборы. Она попросила помочь уплатить ей. 60-летний мужчина перевел неизвестной деньги. В последующих сообщениях женщина просила о дальнейших платежах. Она придумывала разные причины – необходимость уплатить страховку за посылку, подоходный налог или купить сертификат. Все время она уверяла 60-летнего мужчину, что очень хочет познакомиться с ним, что приедет в Польшу и они будут вместе.

Потерпевший, доверяя женщине, перевел на указанные "американской военной" счета в общей сложности более 135 000 злотых. Когда женщина написала, что посылку задержала полиция и для ее возвращения нужны дополнительные деньги, 60-летний мужчина начал подозревать, что его обманули. Его подозрения подтвердил сотрудник банка, которому он поведал всю историю. В четверг мужчина обратился с заявлением в полицию.

Сейчас в Польше разыскивают злоумышленницу.

Напомним, в Польше из-за необычной выходки ученика закрыли школу на три недели.

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