Военная машина Путина начинает ломаться изнутри: детали от Bloomberg

Президент России Владимир Путин / © Getty Images

Военная экономика России входит в фазу серьезных проблем: давят санкции, падают инвестиции, растут долги и угроза массовых увольнений. Бизнес уже просит власть об экстренной помощи.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Трудности у российского бизнеса

В Нижегородской области РФ — одном из ключевых промышленных центров с советских времен, где сосредоточены оборонные предприятия и автомобильное производство, — экономическая ситуация вызывает «серьезное беспокойство». Об этом свидетельствуют документы, с которыми ознакомились журналисты.

В письме местной ассоциации промышленников к высокопоставленному чиновнику региона, направленном в этом месяце, перечислены основные трудности бизнеса. В частности, речь идет о резком сокращении инвестиций, доходов, заказов и производства за прошлый год в регионе с населением около 3 млн человек, расположенном примерно в 500 км к востоку от Москвы.

Ассоциация призвала донести эти проблемы до правительства президента РФ Владимира Путина. Она просит возобновить инвестиционные программы, вернуть льготное кредитование и ускорить оплату счетов. Среди крупнейших должников с просроченными платежами названы государственные корпорации — Объединенная судостроительная корпорация, «Роскосмос», «Росатом» и «Ростех».

Задержки с оплатами свидетельствуют о распространении финансового давления: подрядчики вынуждены использовать резервы или брать дорогие кредиты, что еще больше снижает их рентабельность. И это происходит несмотря на то, что государственные расходы на оборону в прошлом году выросли примерно на 30%, а в 2026 году ожидается фактическое замораживание их уровня.

Стоимость займов существенно выросла после сокращения программ субсидированного кредитования: компании вынуждены брать средства под коммерческие ставки более 20%. Общая сумма неоплаченных счетов местного бизнеса превысила 100 млрд руб. (1,3 млрд долл.).

Угроза безработицы в России

По оценкам, во второй половине года около 20 тыс. человек в России могут потерять работу, если ситуация не изменится. Часть крупных предприятий, в том числе стратегических для страны, уже сократила рабочее время, чтобы уменьшить расходы.

Это резко контрастирует с прошлым годом, когда безработицы в регионе почти не было, а зарплаты быстро росли. Такое изменение отражает общее замедление российской экономики после резкого повышения процентных ставок.

Экономический рост в РФ падает

Центробанк РФ в октябре 2024 года поднял ключевую ставку до 21% и удерживал ее до июня, пытаясь сдержать инфляцию и «перегрев» экономики после длительного роста военных расходов.

Годовые темпы экономического роста упали примерно до 1% против 4,9% годом ранее. Хотя ставку впоследствии снизили до 15,5%, ожидается, что в этом году экономика прибавит лишь 0,5–1,5%.

Опрос более десяти тысяч компаний показал ослабление спроса, более жесткие финансовые условия и осторожность бизнеса в отношении инвестиций и найма работников.

Часть крупнейших корпораций уже обращается к правительству за поддержкой из-за дорогих кредитов и падения спроса. В то же время бюджетный дефицит растет из-за уменьшения доходов от нефти и газа.

Дефицит региональных бюджетов в России

Многие из более чем 80 российских регионов сталкиваются с ростом бюджетных проблем и все больше зависят от финансовой помощи Кремля, который одновременно направляет значительные ресурсы на войну.

Совокупный дефицит региональных бюджетов в прошлом году превысил 1,48 трлн руб. — это более чем втрое больше, чем годом ранее. В этом году Россия планирует выделить регионам 3,55 трлн руб. дотаций, а к 2028 году эта сумма должна вырасти примерно на 14%. Кроме того, регионам разрешили списать до двух третей долгов по бюджетным кредитам — около 1,1 трлн руб. в течение 2025–2029 годов — при условии направления средств на инфраструктуру и инвестиции.

Несмотря на это, местные правительства вынуждены все больше занимать под высокие проценты, чтобы перекрывать дефициты. Нижегородская область ожидает в этом году дефицит почти 30 млрд руб., часть которого покроют федеральные дотации.

«Нам пришлось отказывать министерствам в финансировании действительно важных, но не первоочередных расходов», — заявил в декабре губернатор Глеб Никитин, добавив, что приоритетом останутся социальные расходы, в частности поддержка семей военных.

Экономика области типична для российских регионов без нефтегазовых доходов: она сочетает советскую промышленную базу с развитием сферы услуг и технологий, хотя производство, включая оборонное, остается доминирующим.

Сокращение инвестиций и доходов в РФ

Показательна ситуация с ГАЗом — крупнейшим производителем легких коммерческих авто в России. Компания попала под санкции США в 2018 году вместе с владельцем Олегом Дерипаской. Когда-то предприятие сотрудничало с Mercedes-Benz и Volkswagen, однако сейчас переживает сложные времена: в прошлом году продажи упали на 33% — до 40,5 тыс. автомобилей.

Опрос более 50 предприятий региона показал, что около 70% сообщили о сокращении инвестиций в 2025 году, а 40% гражданских компаний — о по меньшей мере двукратном падении прибыли. Ни одна из них не зафиксировала рост заказов.

И оборонные, и гражданские предприятия также сообщили об увеличении задержек платежей и значительном долговом давлении из-за дорогих кредитов. Дополнительной проблемой стали перебои с поставками комплектующих, что приводило к срыву производства и нехватке оборотных средств.

Компании постепенно исчерпывают резервы, которые ранее позволяли им удерживать работу. Если ситуация ухудшится, они будут вынуждены сокращать производство, персонал или даже объявлять банкротство.

Дефицит рабочей силы в России

В целом российская экономика также сталкивается с острым дефицитом рабочей силы после начала полномасштабной войны в 2022 году: оборонная отрасль поглотила значительную часть работников, а сотни тысяч людей выехали за границу.

Европейские чиновники считают, что эти данные свидетельствуют об усилении экономического давления на Россию, что может усложнить Путину ведение войны и ослабить его переговорные позиции.

В то же время некоторые эксперты скептически оценивают политические последствия. По словам старшего научного сотрудника Carnegie Russia Eurasia Center Татьяны Становой, даже длительный экономический кризис вряд ли заставит Кремль пойти на существенные уступки.

«Кремль не пойдет на существенные уступки даже в случае затяжного финансово-экономического кризиса», — отметила она в статье от 18 февраля.

Влияние войны в Украине на экономику России

Напомним, война против Украины истощает экономику РФ, заставляя Кремль тратить резервы «на черный день». По данным The New York Times, почти 40% бюджета идет на оборону, а ликвидные активы Фонда национального благосостояния сократились вдвое — до 55 млрд долл. Путин пожертвовал бюджетной дисциплиной и инвестициями в технологии ради военного сектора, что усиливает технологическое отставание и зависимость от Китая.

Кроме санкций и высоких ставок, страна страдает от демографического кризиса из-за потерь на фронте и «оттока мозгов». Хотя милитаризация временно стимулировала рост, сейчас экономика сталкивается с замедлением, дефицитом кадров и деградацией гражданских отраслей, что создает долгосрочные риски даже в случае завершения войны.