Военная покончила с собой после домогательств и 3600 сообщений от командира

Британский суд наказал сержант-майора за сексуальное насилие в отношении 19-летней солдата Джейсли Бек

Британский сержант-майор Майкл Веббер получил приговор за сексуальное насилие в отношении 19-летней девушки-солдата Джейсли Бек, которая впоследствии совершила самоубийство. Выяснилось, что девушка также пережила интенсивное нежелательное преследование от другого руководителя, который прислал ей более 3600 сообщений.

Об этом сообщает Lad Bible.

Джейсли Бек, которая служила ганнером в Королевской артиллерии, была найдена мертвой в своих казармах в Ларкхилле, графство Уилтшир, 15 декабря 2021 года.

Расследование установило, что девушка пережила «интенсивный период нежелательного поведения» со стороны своего непосредственного руководителя, бомбардира Райана Мейсона, который якобы присылал ей более 3600 текстовых сообщений, часто признаваясь в любви.

Кроме того, Джейсли подала жалобу на сержант-майора батареи Майкла Уэббера, который, по ее словам, во время служебного мероприятия в июле 2021 года пытался «прижать ее и поцеловать».

Теперь 43-летний Уэббер приговорен к шести месяцам заключения за сексуальное нападение на девушку-солдата. Он признал свою вину в инциденте, который произошел во время командировки на остров Торни, вблизи города Эмсворт в Хэмпшире.

Приговор был вынесен в Военном суде в Булфорде под председательством судьи-адвоката генерала Алана Ларджа и военной коллегии.

Как стало известно, инцидент, который довел Джейсли до слез, произошел после корпоративного мероприятия в июле 2021 года. Ланс-бомбардир Кирсти Дэвис рассказала, что в тот вечер Джейсли позвонила ей и пожаловалась на поведение Уэббера.

«Он пытался ее поцеловать, а она отталкивала его, но он прижимал ее. Джейсли сказала ему „нет“, пыталась убежать, но он не останавливался, поэтому она ушла. Она плакала, была растеряна и напугана тем, что произошло», — сказала свидетельница.

По словам очевидцев, во время игры на выпивку под названием «Последний, кто стоит», Уэббер коснулся бедра Джейсли и попытался ее поцеловать. После этого она оттолкнула его, переночевала в своем автомобиле, а на следующее утро подала официальную жалобу руководству. Впрочем, инцидент не был передан в полицию, и впоследствии Уэббер написал Джейсли письмо с извинениями.

К слову, в июле 2025 года украинская военная Елизавета Марцинюк (позывной «Мавка») публично заявила о многочисленных случаях домогательств во время службы. По словам защитницы, последний инцидент произошел ночью, когда «очередной» мужчина пытался залезть к ней в постель, не принимая отказа. «Мавка» избежала изнасилования, но испытала «много нежелательных прикосновений, терроризирования настойчивостью и поцелуев».