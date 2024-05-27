Военная помощь, безопасное соглашение и усиление ПВО: итоги визита Зеленского в Испанию

Соглашение, в том числе, содержит экономическое восстановление, усиление санкций против РФ и другое.

В понедельник, 27 мая, Владимир Зеленский прибыл в Мадрид с визитом и провел переговоры с испанским премьер-министром Педром Санчесом.

Об итогах визита глава государства сообщил на странице в телеграмм-канале.

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По итогам встречи Украина подписала двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

"Гуманитарная помощь, экономическое восстановление и восстановление, поддержка украинских реформ на пути к членству в ЕС и НАТО и нашей Формулы мира, усиление санкций против России – все эти сферы сотрудничества изложены в нашем соглашении", – раскрыл президент Украины.

Также в этом году Испания предоставит Украине 1 млрд евро военной помощи и 5 млрд – в течение трех лет.

"Сегодня с господином Премьер-министром говорили, в частности, о дальнейшем усилении нашей ПВО и о том, как Испания может этому помочь. Я проинформировал о ситуации на фронте, о российских попытках расширить войну. На этой неделе наши воины защищаются от очередной российской наступательной операции, и именно поэтому сейчас мы особенно нуждаемся в активизации совместной работы с партнерами ради большей безопасности и ощутимого принуждения России к миру – всеми средствами. Спасибо Испании за ощутимую и действительно спасительную поддержку Украины в это время войны", — подчеркнул он.

Напомним, 27 мая 2024 года Украина и Испания подписали важное соглашение о безопасности.

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