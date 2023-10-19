Военная помощь от США: Байден будет просить у Конгресса 60 млрд долларов для Украины – NBC

Формирование пакета до сих пор не согласовано окончательно.

Конгрессмены США начинают получать детали нового пакета финансирования, планирующего представить Белый дом уже в пятницу.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что в пакет из 100 млрд долларов входит 60 млрд долларов для Украины, а остальные 40 млрд - для Израиля, Тайваня и укрепление границы США с Мексикой.

Правда, как рассказали источники, некоторые республиканцы в Конгрессе считают, что Штатам необходимо пополнить свои запасы боеприпасов. Это можно сделать, сократив помощь Украине.

Журналисты отметили, что члены Республиканской партии все больше расходятся во мнениях о том, следует ли продолжать помощь США Украине в ее войне с Россией. Так, Штаты уже предоставили Киеву более 75 миллиардов долларов военной, гуманитарной и финансовой помощи.

Ранее генсек НАТО Столтенберг подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве оружия. Чем сильнее она будет на поле боя, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о существовании рисков уменьшения объемов западной помощи. В то же время глава государства верит партнерам, уверяющим, что этого не произойдет.

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