Военная помощь от США на $250 млн: какое оружие получит Украина

В Пентагоне был обнародован перечень вооружения для украинской армии.

В Министерстве обороны США сообщили о содержании нового пакета военной помощи Украине в 250 миллионов долларов.

Соответствующая информация появилась 6 сентября на официальной странице Пентагона.

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"Этот пакет президентских распоряжений (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет 250 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее важнейших потребностей, в частности: ракеты ПВО, боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, бронетехнику и противотанковое оружие", — говорится в сообщении.

В перечень оружия, которое получит Украина, входят:

ракеты RIM-7;

ракеты Stinger;

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

боевые машины пехоты Bradley;

бронетранспортеры M113;

минностойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);

боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

патрульные катера;

морское обучающее оборудование;

взрывное оборудование и боеприпасы;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

Это уже 65 транш оборудования, которое администрация президента США Джо Байдена передает Украине из запасов Пентагона с августа 2021 года.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена проводит срочные переговоры с Конгрессом, чтобы получить разрешение на использование более 6 млрд. дол. военной помощи Украине до 30 сентября.

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