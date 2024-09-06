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Военная помощь от США на $250 млн: какое оружие получит Украина

Военная помощь от США на $250 млн: какое оружие получит Украина

Военная помощь США в Украине. Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

В Пентагоне был обнародован перечень вооружения для украинской армии.

В Министерстве обороны США сообщили о содержании нового пакета военной помощи Украине в 250 миллионов долларов.

Соответствующая информация появилась 6 сентября на официальной странице Пентагона.

"Этот пакет президентских распоряжений (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет 250 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее важнейших потребностей, в частности: ракеты ПВО, боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, бронетехнику и противотанковое оружие", — говорится в сообщении.

В перечень оружия, которое получит Украина, входят:

  • ракеты RIM-7;
  • ракеты Stinger;
  • боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • боевые машины пехоты Bradley;
  • бронетранспортеры M113;
  • минностойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);
  • боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
  • патрульные катера;
  • морское обучающее оборудование;
  • взрывное оборудование и боеприпасы;
  • запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

Это уже 65 транш оборудования, которое администрация президента США Джо Байдена передает Украине из запасов Пентагона с августа 2021 года.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена проводит срочные переговоры с Конгрессом, чтобы получить разрешение на использование более 6 млрд. дол. военной помощи Украине до 30 сентября.

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