Военная помощь от США на $250 млн: какое оружие получит Украина

В Пентагоне был обнародован перечень вооружения для украинской армии.
В Министерстве обороны США сообщили о содержании нового пакета военной помощи Украине в 250 миллионов долларов.
Соответствующая информация появилась 6 сентября на официальной странице Пентагона.
"Этот пакет президентских распоряжений (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет 250 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее важнейших потребностей, в частности: ракеты ПВО, боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, бронетехнику и противотанковое оружие", — говорится в сообщении.
В перечень оружия, которое получит Украина, входят:
- ракеты RIM-7;
- ракеты Stinger;
- боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- боевые машины пехоты Bradley;
- бронетранспортеры M113;
- минностойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);
- боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
- патрульные катера;
- морское обучающее оборудование;
- взрывное оборудование и боеприпасы;
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.
Это уже 65 транш оборудования, которое администрация президента США Джо Байдена передает Украине из запасов Пентагона с августа 2021 года.
Напомним, администрация президента США Джо Байдена проводит срочные переговоры с Конгрессом, чтобы получить разрешение на использование более 6 млрд. дол. военной помощи Украине до 30 сентября.
Читайте также: