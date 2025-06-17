Флаг Чехии

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Чешская Республика готова продлить программу поставки тяжелых боеприпасов для Украины в 2025 году. Однако дальнейшая судьба этой инициативы будет зависеть от результатов парламентских выборов, запланированных на октябрь следующего года.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в комментарии Bloomberg.

По его словам, усилия Чехии в сотрудничестве с международными партнерами оказали существенное влияние на боевую ситуацию в Украине. Если раньше на один украинский снаряд приходилось десять российских, то сейчас уже всего два.

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«Мы обеспечили финансирование на следующий год. Но крайне важно сохранить политическую поддержку инициативы по боеприпасам после парламентских выборов», — отметил Липовский.

Пока что программа сохраняет финансовую стабильность, но политический риск растет. По данным Bloomberg, в опросах лидирует оппозиционная партия бывшего премьера Андрея Бабиша, известного своей критикой оказания помощи Украине. Действующее правительство, возглавляемое Петром Фиалой, существенно отстает в рейтингах.

На фоне снижения объемов поддержки со стороны США, Европа, в частности Чехия, становится все более важным партнером для Украины в войне против российской агрессии.

Напомним, в США существуют влиятельные политические силы, для которых сохранение поддержки Украины остается приоритетом независимо от позиции президента Дональда Трампа или его команды. Об этом заявил американский политический деятель Борис Пинкус.

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Он отметил, что в Вашингтоне есть механизмы сдерживания, которые не позволят резко изменить курс помощи Киеву даже в случае попыток президента ограничить ее. Одним из главных предохранителей выступает Конгресс США, который имеет решающее слово в вопросах бюджета и финансирования международной помощи. агрессии и сохранении международной стабильности.

Кроме того, существенным фактором остается общественное мнение в США. Несмотря на определенные политические разногласия, многие американцы поддерживают Украину, ассоциируя ее борьбу с принципами демократии и сопротивления неспровоцированной агрессии. Игнорирование этих настроений может негативно отразиться на рейтинге любого политика.