Военная помощь Украине: в Пентагоне сообщили подробности следующего заседания в формате "Рамштайн"

Это уже шестое заседание в формате "Раммштайн".

В среду, 12 октября, в Брюсселе состоится запланированная встреча в формате "Рамштайн". Открывать ее будет министр обороны США Ллойд Остин.

Об этом говорится на сайте Минобороны США.

"Это будет первая встреча министров обороны после Мадридского саммита НАТО в июне 2022 года и первая встреча министров, к которой Финляндия и Швеция присоединятся как приглашенные. Министры обсудят реализацию решений, одобренных в Мадриде, и предоставят указания для будущих усилий по планированию", — сообщили в Пентагоне.

Отмечается, 12 октября во время пребывания в Брюсселе к министру Остина присоединится председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, чтобы провести личную встречу контактной группы по обороне Украины.

" Они присоединятся к министрам обороны и начальникам оборонных ведомств из почти 50 стран со всего мира, чтобы обсудить длительную войну России в Украине и дальнейшую тесную координацию, чтобы обеспечить украинский народ средствами, необходимыми для защиты своей суверенной территории", - добавили в Минобороны США.

Что известно о предстоящем заседании "Рамштайна"

Контактная группа по обороне Украины в формате Рамштайн соберется 12-13 октября в Брюсселе. Посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко сообщала ранее, что на этой встрече также могут обсудить заявку Украины на членство в Альянсе. Какое вооружение западные партнеры и США могут передать Украине по итогам встречи – пока неизвестно.

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