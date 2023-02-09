Военная угроза со стороны России в отношении стран Балтии выросла – эстонская разведка

В разведке отметили, что победа Украины в войне против России повысила бы безопасность в Балтийском регионе.

Эстонская разведка сообщила о росте опасности военного давления России на страны Балтии и рисках в области безопасности для этих стран в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Об этом говорится в ежегодном докладе Службы внешней разведки Эстонии, опубликованном 8 февраля.

Отмечается, что военное нападение России на Эстонию в 2023 году маловероятно. Все потому, что дислоцированные ранее вблизи эстонской границы подразделения российской армии сегодня воюют на территории Украины.

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"В то же время внешнеполитические амбиции России, обусловленные воинственностью Кремля и империализмом, значительно увеличили угрозу безопасности. Если бы Россия достигла дипломатического или военного успеха в Украине, это увеличило бы риск политического и военного давления Кремля на страны Балтии в середине 2020-х годов", — говорится в докладе эстонской разведки.

Там предупредили, что ситуацию в Балтийском регионе в этом году могут еще больше обострить российские планы по проведению масштабных военных учений возле западных границ РФ на два года раньше запланированного времени.

В разведке отметили, что Россия считает страны Балтии самой уязвимой частью НАТО. Балтийские страны станут центром военного давления в случае конфликта между Москвой и Альянсом. Ожидается, что именно по этой причине РФ вероятнее всего отдаст приоритет восстановлению своего ослабленного в войне в Украине военного потенциала непосредственно возле границы с Эстонией.

"Количественное восстановление возможностей этих частей займет до четырех лет. С точки зрения балтийских государств, у России еще достаточно сил, чтобы оказывать серьезное военное давление в нашем регионе", — отметили в эстонской разведке.

В докладе также отмечено, что Эстонии важно показать свою военную готовность НАТО, чтобы отбить у Москвы соблазн проверить гарантии безопасности Альянса.

"Вероятность военного конфликта между НАТО и Россией выросла бы, если бы Россия достигла своих стратегических целей в Украине. Следовательно, победа Украины в войне против России также повысит безопасность в регионе", — считают в разведке.

Напомним, в декабре 2022 года вице-министр иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил: "Если мы не остановим Россию, у нас есть 100% гарантия, что войн будет больше". По словам Яблонского, в "российском списке целей" находятся Польша и страны Балтии.

Тогда же издание The Guardian информировало, что связанная с Кремлем неонацистская военизированная группировка "Русич" призвала своих членов предоставить разведданные о приграничной и военной деятельности в Латвии, Литве и Эстонии.

По мнению российского оппозиционера и публициста Андрея Пионтковского, президент РФ Владимир Путин рассматривал вторжение в Украину только как подготовку к войне с НАТО. Следующими целями могли стать страны Балтии.

Новости ТСН 19:30 за 8 февраля 2023 года | Новости Украины (полная версия на жестовом языке)

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