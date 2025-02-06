Военно-морские амбиции РФ "буксуют" из-за войны: что известно о последнем атомном крейсере россиян

В конце прошлого года россиянам удалось запустить реактор на атомном ракетном крейсере "Адмирал Нахимов", который не выходит из ремонтного дока уже 18 лет. Это фактически последний атомный крейсер РФ, который теоретически мог бы удовлетворить военно-морские амбиции Кремля.

Об этом пишет Defense Express.

"Россияне на этот крейсер, куда планируют поставить пусковые аж под 80 ракет, уже успели влупить эквивалент 5 миллиардов долларов, но это пока не приближает "Нахимов" к возвращению в строй ВМФ РФ, которое и так уж отложено на 2026 год. Однако сам факт запуска реактора на этом российском "долгострое" может являться важным сигналом", – говорится в публикации.

Издание отмечает, что теперь россиянам необходимо довести ремонт крейсера до конца, ведь другого выбора у них нет. Из четырех таких кораблей, построенных еще в советское время, два уже утилизированы. Еще один – "Петр Великий" – формально является флагманом Северного флота РФ, но также ожидает утилизации из-за ужасного технического состояния. Он до сих пор не пошел на металлолом только потому, что ему нет замены, а к репутационному ущербу из-за потери флагмана российские ВМС не готовы.

Именно поэтому россияне упорно пытаются отремонтировать четвертый и последний атомный крейсер. Тем более что сейчас Россия является единственным в мире государством, имеющим на вооружении корабли такого класса. К примеру, США списали аналогичные американские крейсеры Long Beach ВМС еще 30 лет назад с целью "бюджетной экономии".

Также известно, что замысел россиян предполагает вооружить свой крейсер "до зубов", а именно установить 80 пусковых установок под ракеты "Калибр" и "Циркон" и вообще заменить всю "начинку" корабля. При этом крейсер уже успели полностью "выпотрошить".

"То есть, по сути, сейчас этот корабль выглядит как пустая "коробка", куда нужно ставить новую "начинку", то есть вооружение и оборудование", — отмечают авторы статьи.

Но этот проект, на который Россия возлагает большие надежды, сегодня "буксует" из-за нехватки ресурсов. Не сложно догадаться, что все оборудование и вооружение Кремль бросает на войну против Украины.

Напомним, российские военные вынуждены переводить морские функции своих кораблей на вертолеты из-за невозможности эффективного выполнения задач флотом. Перевод функционала с кораблей на авиацию свидетельствует о значительных вызовах для российского флота в противостоянии действиям ВМС Украины.

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