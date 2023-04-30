Военно-морские силы Швеции и Финляндии – в состоянии повышенной готовности: названа причина

Шведский флот находится в состоянии повышенной готовности к предотвращению диверсий.
Военно-морские силы Швеции и Финляндии приведены в состояние повышенной готовности из-за возможной российской атаки на энергетические сети этих стран.
Об этом говорится в интервью командующей ВМС Швеции госпожи адмирала Евы Скоог Хаслум финскому изданию Iltalehte.
В преддверии русские надводные корабли появились вблизи ветряных электростанций и подводных силовых кабелей.
"Мы убеждены, что Россия сделала это, каким-то образом нанесла цели на карту", – сказала Скоог Хаслум.
Она также предположила, что существует риск саботирования россиянами и уничтожения, например подводных электрических кабелей.
"Безусловно. Это один из способов проведения операции против нас", – ответила Скоог Хаслум на вопрос о рисках.
По ее словам, поскольку российская атака на энергетические сети возможна, шведский флот находится в состоянии повышенной готовности к предотвращению диверсий.
"Поэтому мы постоянно стремимся как отразить намерения, находясь в непосредственной близости от целей, так и продемонстрировать нашу волю к самообороне", — добавила командующая ВМС.
Напомним, Финляндия возводит забор на границе с РФ. Процесс должен быть закончен к 2026 году.
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