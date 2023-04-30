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Военно-морские силы Швеции и Финляндии – в состоянии повышенной готовности: названа причина

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Военно-морские силы Швеции и Финляндии – в состоянии повышенной готовности: названа причина

Шведский флот находится в состоянии повышенной готовности / Фото: Associated Press

Шведский флот находится в состоянии повышенной готовности к предотвращению диверсий.

Военно-морские силы Швеции и Финляндии приведены в состояние повышенной готовности из-за возможной российской атаки на энергетические сети этих стран.

Об этом говорится в интервью командующей ВМС Швеции госпожи адмирала Евы Скоог Хаслум финскому изданию Iltalehte.

В преддверии русские надводные корабли появились вблизи ветряных электростанций и подводных силовых кабелей.

"Мы убеждены, что Россия сделала это, каким-то образом нанесла цели на карту", – сказала Скоог Хаслум.

Она также предположила, что существует риск саботирования россиянами и уничтожения, например подводных электрических кабелей.

"Безусловно. Это один из способов проведения операции против нас", – ответила Скоог Хаслум на вопрос о рисках.

По ее словам, поскольку российская атака на энергетические сети возможна, шведский флот находится в состоянии повышенной готовности к предотвращению диверсий.

"Поэтому мы постоянно стремимся как отразить намерения, находясь в непосредственной близости от целей, так и продемонстрировать нашу волю к самообороне", — добавила командующая ВМС.

Напомним,   Финляндия возводит забор на границе с РФ. Процесс должен быть закончен к 2026 году.

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Дата публикации
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