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Военно-морское ДТП на Неве: два военных корабля "застыли в интимной близости"

Военно-морское ДТП на Неве: два военных корабля "застыли в интимной близости"

Военно-морское ДТП на Неве: два военных корабля "застыли в интимной близости"

Фото: скриншот с видео

Петербуржцы увиденное трактовали как столкновение и сняли происходящее на видео.

В России посреди Невы ветер столкнул два военных корабля. По мнению горожан, из-за сильного ветра корабли — участники будущего парада ВМФ зацепились бортами. Военные рапортуют: это такие маневры.

Об этом сообщает "Мегаполис" со ссылкой на слова очевидцев, которым удалось заснять странные маневры.

"Их (корабли — Ред.) развернуло — и один зацепил другой. В конце концов они расцепились. Сейчас там стоят, но уже на трех якорях каждый", — рассказали горожане.

Между тем в пресс-службе ВМФ РФ отметили, что порывы ветра в Санкт-Петербурге не усложнили стоянку кораблей в акватории Невы и на Смольнинском рейде, пишет "Фонтанка".

"Во время порывов ветра корабли, находящиеся на Смольнинском рейде, отработали маневр безопасного отхода от утвержденных мест стоянки. Никаких столкновений и даже касаний не было", — рассказали там.

Напомним: