Военное напряжение в мире: угроза для Тайваня из-за обучения Китая и шаткое перемирие на Ближнем Востоке

Китай продолжил военные учения, которые должен был завершить еще вчера, а в Израиле всю ночь было тихо.

Китай продолжает военные учения неподалеку от Тайваня, которые должны были завершиться накануне, говорится в ТСН.

Беспрецедентно мощные маневры, фактически заблокировавшие остров, начались сразу после визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелози. Сегодня в морском воздушном пространстве рядом с островом, который Китай считает своей территорией, прошли противосубмаринные и ударные учения.

Вслед за американским визитом – на Тайвань приехала делегация из Литвы во главе с замминистра транспорта и коммуникаций. Литва — единственная страна в Евросоюзе, публично одобрившая поездку Нэнси Пелози.

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А ночью договоренность между Израилем и группировкой "Исламский джихад" продержалась, новых ударов не было. Положение на Ближнем Востоке обострилось с началом израильской операции «Рассвет», во время которой уничтожили двух главарей террористической группировки. При ударах по боевикам погибли и гражданские, в том числе 5-летний ребенок и женщина. Из Газы по Израилю выпустили более сотни ракет, сбитых системой противовоздушной обороны "Железный купол".

Израильские военные заявляют, что операцию закончили. Сегодня ситуацию на Ближнем Востоке обсудит Совбез ООН.

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