Военное положение: как политические конфликты привели к стычкам в Сеуле

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил о введении чрезвычайного военного положения. Он обвинил оппозицию в антигосударственной деятельности.

В Сеуле начались стычки между гражданами и правоохранителями. Однако напряженная ситуация продолжалась недолго – парламент Южной Кореи проголосовал за резолюцию об отмене военного положения.

ТСН.ua собрал все, что известно о конфликте в Северной Корее.

Военное положение в Южной Корее

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил о введении чрезвычайного военного положения, сообщило издание yna.co.kr. Глава Южной Кореи обвинил оппозицию в антигосударственной деятельности.

Во время своего обращения к гражданам, он заявил, что "восстановит свободную и демократическую страну посредством военного положения".

"Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, происходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и ликвидировать антигосударственные элементы, я объявляю чрезвычайное военное положение", – сообщил президент в прямом телевизионном обращении к нации, сообщает Korea Times.

С помощью чрезвычайного военного положения президент надеялся "искоренить такие антигосударственные силы и виновники разрушения страны, которые до этого совершали злые действия". По его словам, такой шаг будет гарантировать свободу, безопасность и национальную устойчивость народа от действий антигосударственных сил, стремящихся свергнуть систему.

"Объявление военного положения приведет к определенным неудобствам для добропорядочных граждан, которые верили и соблюдали конституционные ценности свободных людей, но мы сосредоточимся на минимизации таких неудобств", — отмечал Юн.

Юн Сок Йоль раскритиковал бюджетный процесс, предлагающий сократить расходы на основные функции государства, в частности, детскую помощь, поддержку безопасности и борьбу с распространением наркотиков.

По словам президента Северной Кореи, Демократическая партия сократила бюджет на 2025 год почти на три миллиарда долларов. Финансирование забрали следующие направления: реагирование на стихийные бедствия, социальная помощь, разработка газовых месторождений. В частности, речь шла об отложении повышения зарплат военным.

Во время обращения глава Южной Кореи ссылался на статью 77 конституции. Она свидетельствует, что военное положение может быть введено "для удовлетворения военной необходимости или поддержки общественной безопасности".

Предпосылки конфликта

В последний раз военное положение в Южной Корее вводилось в 1979 году в связи с убийством президента Пак Чон Хи.

Как сообщил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, введение военного положения в Южной Корее связано исключительно с их внутренними политическими событиями.

После последних всеобщих выборов, на которых оппозиция одержала убедительную победу, Юн стал президентом "хромой уткой" (так называют президента, который больше не может серьезно повлиять на политику страны). Политическая сила Юна имеет 108 мандатов из 300, против 170 в оппозиционной Демократической партии. Таким образом, президенту не хватает голосов, чтобы продвигать свои законы, поэтому он накладывает вето на любые законопроекты, которые предлагает оппозиция.

Кроме того, жену Юна обвиняют в коррупции и торговле влиянием, а прокуроров критикуют за то, что они не провели по ней специальное расследование.

На этой неделе оппозиция сократила бюджеты, предложенные правительством и правящей партией. Она также призывает к импичменту членов кабинета министров, прежде всего главы правительственного аудиторского агентства.

В ответ президент Южной Кореи обвинил оппозицию в урезании бюджета, на основе чего ввел военное положение. С этим не согласились ни партия власти, ни оппозиция.

Ли Дже Мен заявил, лидер Демократической партии, что военное положение противоречит конституции, а глава президентской партии Хан Дон Хун назвал его "неправильным" шагом и пообещал заблокировать, передает BBC.

Согласно законодательству Южной Кореи правительство должно отменить военное положение, если этого требует большинство Национальной ассамблеи. Также этот закон запрещает арестовывать депутатов.

Схватки в Сеуле

После объявления военного положения, в Сеуле вспыхнули стычки, начались стычки между военными и протестующими.

Согласно сообщению южнокорейского информационного агентства Yonhap, после заявления Юна, военные Южной Кореи объявили о прекращении работы парламента и других политических собраний.

Армию Южной Кореи привели в готовность, на улицах Сеула была заметна военная техника, а в небе кружили вертолеты.

Полицейские и военные блокировали вход в парламент. У главного здания парламента войска устанавливали баррикады. В частности, в помещение Национальной ассамблеи вошли немало правоохранителей.

Протестующие на улице скандировали "нет военному положению", "нет – диктатуре".

Из-за военного положения в государстве ввели контроль над медиа, а врачам-стажерам нужно немедленно вернуться к работе в течение 48 часов. Также в стране запретили какую-либо политическую деятельность, забастовки и митинги. Нарушителей правил военного положения могли быть арестованы.

Впоследствии в южнокорейский министр обороны распорядился провести встречу командиров и призвал усилить бдительность на фоне введения военного положения.

В частности, США в контакте с правительством Республики Корея и внимательно следит за ситуацией", сообщил The Guardian.

Объявление военного положения – недействительно

Депутаты парламента Южной Кореи приняли постановление, которым требуют отмены военного положения, сообщили издания YTN и KBS News.

Через несколько часов после объявления военного положения, представитель Национальной ассамблеи Ву Вон Сок созвал экстренное пленарное заседание. Парламент Южной Кореи проголосовал за резолюцию об отмене военного положения

"Объявление военного положения теперь недействительно" – сказал Ву Вон Сик.

Представитель Национальной ассамблеи отметил, что военные и полиция, вошедшие в помещение Национальной ассамблеи, немедленно покинут Национальную ассамблею.

Следует заметить, что согласно Конституции Южной Кореи военное положение должно быть отменено, когда этого требует парламентское большинство.

Как сообщил в комментарии Sky News эксперт по дальневосточной политике и международным отношениям Джон Нильссон Райт, президенту Южной Кореи грозит импичмент.

По словам эксперта, южнокорейский президент пошел на "дикую авантюру", пытаясь "выйти из политического тупика". По мнению эксперта, президент Юн сделал свою ситуацию "намного, гораздо сложнее, если не невозможно".

"Я подозреваю, что в ближайшее время будут попытки отстранить его от власти", – заметил Нильссон Райт.

В частности, Райт отметил, что граждане Южной Кореи были "ошеломлены" новостью об объявлении военного положения, и некоторые даже считали, что это "ложь".

"К сожалению, это все слишком реально, и нам придется посмотреть, что произойдет дальше с точки зрения способности Национального собрания принять немедленные меры", – сказал аналитик.

Напомним, недавно Украина пыталась закупить вооружение в Южные Корее, но получила отказ.

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