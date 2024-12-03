Военное положение в Южной Корее: в Сеуле вспыхнули стычки (видео)

По информации СМИ, парламент Южной Кореи все же проголосовал за отмену военного положения.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил военное положение во вторник, пообещав ликвидировать "антигосударственные силы".

Этот неожиданный шаг угадал эпоху авторитарных лидеров, которых страна не видела с 1980-х годов, и его немедленно осудили оппозиция, пишет АР.

Согласно сообщению южнокорейского информационного агентства Yonhap, после заявления Юна военные Южной Кореи объявили о прекращении работы парламента и других политических собраний.

Армию Южной Кореи привели в готовность, на улицах Сеула заметно военную технику, а в небе кружат вертолеты. На телевизионных кадрах видно, как полицейские блокируют вход в парламент и солдат в шлемах с винтовками перед главным зданием Национальной ассамблеи, чтобы ограничить вход людей. У главного здания парламента войска устанавливали баррикады.

Как пишет BBC, в здание парламента зашли сотрудники спецназа. В нем находятся около 70 представителей оппозиции.

Как позже уточнил Yonhap, парламент Южной Кореи все же проголосовал за отмену военного положения.

В последний раз военное положение в Южной Корее вводилось в 1979 году в связи с убийством президента Пак Чон Хи.

Военное положение в Южной Корее: в Сеуле вспыхнули стычки

Ранее в Центре противодействия дезинформации пояснили, что введение военного положения в Южной Корее связано исключительно с их внутренними политическими событиями, а не с угрозой КНДР.

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