Военное присутствие НАТО у границ России увеличилось в 2,5 раза — Шойгу

В среду, 2 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с февраля 2022 года контингент НАТО у границ России увеличился в два с половиной раза – до 30 тысяч человек.

Заявление российского министра цитирует Meduza.io.

"Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Количество краткосрочных группировок может возрасти еще больше. НАТО намерено перейти от ограничения России через передовое присутствие к созданию широкомасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге, у наших границ", – сетовал Шойгу.

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По его мнению, рост группировки НАТО опасен для "союзников России", прежде всего, Беларуси. Но он заявил, что главной целью усилий "коллективного Запада" является уничтожение экономики и военного потенциала России, "лишение ее возможности вести самостоятельную внешнюю политику".

Шойгу также посетовал на то, что украинская армия "накачана" современным оружием и боеприпасами, в который раз вспомнил о "грязной ядерной бомбе", которую якобы пытались создать в Украине, и объявил о намерениях украинской власти разместить в стране ядерное оружие НАТО.

Министр обороны России также обвинил Украину в использовании "запрещенных методов противостояния", в том числе "терактов, командных убийств, бомбардировки мирных жителей из тяжелого оружия".

Следует отметить, что НАТО не скрывает увеличения военного присутствия в Восточной Европе после российского вторжения в Украину и создания новых батальонных тактических групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. В мае сообщалось, что количество солдат на восточном фланге за год выросло почти в 10 раз – от 4650 до 40 тысяч.

В то же время, Пентагон оценил численность российских войск, дислоцированных на украинской границе на момент вторжения, в 150 тысяч человек. Военные эксперты Майкл Кофман и Роб Ли оценили группу, за исключением вспомогательных войск, примерно в 80 000 человек.

Напомним, осенью 2022 года Россия мобилизовала, по официальным заявлениям, 300 тысяч человек для участия в войне в Украине.

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