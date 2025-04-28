Военное вторжение со стороны Индии неизбежно - министр обороны Пакистана

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф / © Associated Press

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Военное вторжение со стороны соседней Индии неизбежно после смертельной атаки боевиков на туристов в Кашмире на прошлой неделе на фоне роста напряженности между двумя ядерными государствами.

Об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в интервью агентству Reuters.

В результате нападения боевиков погибли 26 человек, что вызвало возмущение в Индии, где преобладают индуисты, а также призывы к действиям против мусульманского Пакистана. Индия обвиняет Пакистан в поддержке боевиков в Кашмире — регионе, на который претендуют обе страны и за который они уже вели две войны.

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«Мы усилили наши силы, потому что это сейчас неизбежно. В этой ситуации нужно принять определенные стратегические решения и такие решения уже приняты», — заявил он.

Асиф отметил, что риторика Индии ужесточается, и что пакистанские военные уже сообщили правительству о возможности индийского нападения. Он не стал раскрывать подробности причин, по которым считает вторжение неизбежным.

После атаки в Кашмире Индия идентифицировала двух вероятных боевиков в качестве граждан Пакистана.

Ассиф заявил, что Пакистан находится в состоянии повышенной готовности и применит свой ядерный арсенал только в случае «непосредственной угрозы нашему существованию».

Напомним, ранее мы писали о том, что аналитика объяснила, может ли конфликт между Пакистаном и Индией перерасти в ядерную войну.