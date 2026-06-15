"Военного решения нет": Лукашенко сказал, как закончить войну в Украине

Александр Лукашенко / © Getty Images

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что конфликты в Украине и на Ближнем Востоке не имеют военного разрешения и должны завершаться за столом переговоров.

Об этом он заявил в интервью белорусским СМИ.

По его словам, сейчас существует много проблем, которые невозможно решить силовым путем.

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«Проблем действительно очень много, и решить их можно только за переговорным столом. Военного решения нет ни для одного из двух конфликтов — ни в Украине, ни на Ближнем Востоке», — заявил Лукашенко.

Он призвал все стороны "остановиться" и "здраво оценить ситуацию", чтобы не допустить новых жертв среди мирного населения.

Отдельно Лукашенко заявил, что не стремится к роли посредника в войне. По его словам, Беларусь не имеет таких ресурсов, как Китай или другие крупные государства, и в то же время не может оставаться в стороне, потому что война идет рядом.

«Я вообще не люблю это посредничество. С философской точки зрения, оказавшись между жерновами, тебя могут просто перемолоть и выплюнуть. Мы знаем свое место», - заявил Лукашенко.

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Он добавил, что Беларусь является очень заинтересованной стороной, поскольку война происходит практически у нас на огороде.

"Мы не хотим этой войны, потому что можем пострадать от нее так же, как страдают те же украинцы и россияне", - сказал он.

Лукашенко также заявил, что мирные договоренности должны быть между сторонами конфликта. После этого, по его словам, Украина, Россия и Беларусь “должны вместе разгребать последствия”.

Он выразил мнение, что США и Европа не будут вкладываться в восстановление, потому что для них это чужая земля.

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«Поэтому нам нужно пережить этот конфликт, сесть за стол переговоров втроем: Лукашенко, Путин и Зеленский — остановиться и договориться, как будем преодолевать последствия этого конфликта. Мы должны решить этот вопрос», - заявил Лукашенко.

Лукашенко также сказал, что надеется на готовность Владимира Зеленского к такому формату переговоров.

«Думаю, что Владимир Зеленский, не глупый же человек, наконец-то поймет, переступит он и другие через оскорбления, амбиции, смерть тысяч и тысяч людей, и мы начнем договариваться», — заявил он.

Беларусь и война в Украине: последние новости

Ранее руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко сообщил, что РФ готовит Беларусь к возможной эскалации. Однако в СНБО отмечают, что в ВСУ все под контролем.

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Между тем, Лукашенко заявил, что ему с российским диктатором Путиным придется отражать нападение со стороны Польши, стран Балтии и Украины.

«Это не значит, что мы завтра же, если там начнется какое-то противостояние, нанесем удар ядерным оружием по тем странам, через которые или с территории которых будет совершена агрессия против нас. У нас достаточно другого оружия, чтобы этому противостоять. Чуть ли не покажется. И мы применим все, что у нас есть», – заверил он.

Затем Лукашенко внезапно заявил, что Беларусь вроде бы не планирует отправлять своих граждан на боевые действия за пределами страны, но готова «защитить» соседей.

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