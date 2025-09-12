ТСН в социальных сетях

Мир
180
1 мин

Россиянам начали запрещать выезд за границу из-за наличия армейских повесток

Впервые в России электронная повестка явилась основанием для запрета выезда.

Автор публикации
Руслана Сивак
Граница РФ

В России зафиксирован первый случай, когда гражданину не разрешили выехать из страны из-за запрета, внесенного в электронный реестр военного учета.

Об этом сообщил российский телеграмм-канал «Пограничный контроль».

Инцидент произошел 11 сентября в аэропорту Шереметьево, когда пограничники не выпустили 28-летнего мужчину, получившего электронную повестку 8 сентября. Ранее уклонявшийся от службы мужчина рассказал, что запланировал отпуск еще в мае, но в его электронном кабинете уже отражался запрет на выезд.

По его словам, пограничники подтвердили, что ограничения действительно есть в базе, и назвали этот случай первым, связанным с новым электронным реестром.

Представители «Движения сознательных отказников» объяснили, что мужчина сможет покинуть страну только после того, как появится в военкомате или успешно обжалует повестку и запрет.

Напомним, 12 сентября, в Беларуси стартовали стратегические учения «Запад-2025», в ходе которых белорусские и российские войска отрабатывают действия по «отражению возможной агрессии» и повышению взаимодействия. Как сообщают пропагандистские СМИ, силы Северного флота приступили к развертыванию в ближних и дальних морских зонах.

После ряда встреч на разных уровнях, где обсуждались шансы окончания войны и время от времени появлялись перспективы мира, Россия, хотя и уверяла в своих мирных намерениях, продолжает наносить удары и убивать украинцев.

