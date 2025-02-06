Разбился военный самолет США: есть погибшие

Очевидцы трагедии видели дымящийся самолет в небе и слышали взрыв, прежде чем он рухнул на землю.

Один военнослужащий США и три подрядчика по обороне погибли в четверг, 6 февраля, когда легкомоторный самолет, нанятый американскими военными, разбился на юге Филиппин.

Об этом пишет AP News со ссылкой на заявление Индо-Тихоокеанского командования ВВС США.

"Самолет выполнял обычную миссию обеспечения разведывательной, наблюдательной и рекогносцировочной поддержки по просьбе наших филиппинских союзников", — говорится в заявлении командования.

На момент публикации точная причина крушения не установлена, все обстоятельства трагедии расследуются.

Управление гражданской авиации Филиппин также подтвердило крушение легкого самолета в провинции Магинданао-дель-Сур. Другие подробности пока не сообщаются.

Местные власти сообщили, что нашли под обломками самолета тела четырех человек. Их имена пока не разглашаются.

Местный специалист по ликвидации последствий стихийных бедствий Уинди Бити сообщила журналистам, что очевидцы катастрофы видели в небе дымящийся самолет и слышали взрыв, еще до того, как он рухнул на поле менее чем в километре от фермерского поселения. В результате падения самолета также погиб буйвол, который пасся на этом поле.

Напомним, в подмосковном Мячково 6 февраля разбился легкомоторный самолет Tecnam P-2002JF Sierra. Погибли два человека, находившиеся на борту. После аварии борт выгорел полностью.

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