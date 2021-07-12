Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Военные Афганистана отбили атаку талибов на ключевой город на границе

Военные Афганистана отбили атаку талибов на ключевой город на границе

Associated Press

Семь боевиков были убиты.

Боевики Талибана в понедельник, 12 июля, совершили нападение на приграничный город Хайратон в провинции Балх на севере Афганистана, но отступили. Хайратон считается ключевым пограничным городом, соединяющий Афганистан с соседним Узбекистаном. Он также считается главными торговыми воротами между двумя странами.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на начальника местной полиции Шафи Фаиза.

"Сегодня рано утром талибы атаковали контрольно-пропускные пункты в районе Казлак города Хайратон, но потом исчезли, потеряв убитыми семь человек", — говорится в сообщении.

Напомним:

Новости мира: США начали выводить свои войска из Афганистана

Новости мира: США начали выводить свои войска из Афганистана