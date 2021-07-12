Военные Афганистана отбили атаку талибов на ключевой город на границе

Военные Афганистана отбили атаку талибов на ключевой город на границе

Семь боевиков были убиты.

Боевики Талибана в понедельник, 12 июля, совершили нападение на приграничный город Хайратон в провинции Балх на севере Афганистана, но отступили. Хайратон считается ключевым пограничным городом, соединяющий Афганистан с соседним Узбекистаном. Он также считается главными торговыми воротами между двумя странами.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на начальника местной полиции Шафи Фаиза.

"Сегодня рано утром талибы атаковали контрольно-пропускные пункты в районе Казлак города Хайратон, но потом исчезли, потеряв убитыми семь человек", — говорится в сообщении.

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