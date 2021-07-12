Военные Афганистана отбили атаку талибов на ключевой город на границе

Семь боевиков были убиты.
Боевики Талибана в понедельник, 12 июля, совершили нападение на приграничный город Хайратон в провинции Балх на севере Афганистана, но отступили. Хайратон считается ключевым пограничным городом, соединяющий Афганистан с соседним Узбекистаном. Он также считается главными торговыми воротами между двумя странами.
Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на начальника местной полиции Шафи Фаиза.
"Сегодня рано утром талибы атаковали контрольно-пропускные пункты в районе Казлак города Хайратон, но потом исчезли, потеряв убитыми семь человек", — говорится в сообщении.
Напомним:
- Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганской территории.
- Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади уже заявил о критической военной ситуации в стране.
- Боевики "Талибана" заявили, что взяли под свой контроль 85% территории Афганистана.
- К туркменскому города Серхетабад на границе с Афганистаном прибыл поезд с тяжелой военной техникой : танками, пушками и бронетранспортерами.