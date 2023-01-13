Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Военные Беларуси похвастались полученным от РФ "уникальным" комплексом ЗРК "Тор" (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
3039
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
© Сайт Минобороны Белоруси
© Сайт Минобороны Белоруси
© Сайт Минобороны Белоруси
© Сайт Минобороны Белоруси

Военнослужащие Лукашенко получили батарею зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2К".

Белорусским военным 13 января торжественно передали батарейный комплект ЗРК "Тор-М2К", полученный РБ в рамках договоренностей с РФ. На вручении новой техники присутствовали представители командования ВВС и войск ПВО ВС РБ.

Об этом сообщает Минобороны РБ.

Известно, что батарею ЗРК "Тор-М2К" передали в 15-ю зенитную ракетную бригаду.

В этот комплект вошли: 4 боевые машины (БМ) 9А331МК на колесном шасси, транспортно-зарядная машина (ТЗМ) 9Т244 и машина технического обслуживания (батарейная МТО) 9В887М2К.

Военные Лукашенко убеждают, что это "новые уникальные боевые машины, не имеющие аналогов в своем классе".

Как указывает "Беларуски Гаюн", в среднесрочной перспективе ожидается формирование в составе 15-й зрбр нового зенитно-ракетного дивизиона на ЗРК "Тор-М2К". До получения "Торов" основным вооружением бригады были ЗРК С-300ПТ.

К слову, зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2К" предназначен для поражения самолетов, вертолетов, аэродинамических беспилотников, управляемых ракет и других элементов высокоточного оружия на средних, малых и очень малых высотах в сложной воздушной обстановке.

По данным наблюдателей, батарейный комплект ЗРК "Тор-М2К" прибыл из РФ в СБ в конце декабря 2022 года.

Ситуация в Беларуси

В последнее время в Беларусь продолжают активно прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил РФ. В Минске говорят, что это все в рамках развертывания совместной региональной группировки войск.

Кроме того, белорусские военные настолько рады, что российские оккупанты прибывают к ним, что встречают их с хлебом-солью.

Между тем, Минобороны РБ 10 января заявило, что завершены мероприятия проверки учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года.

Уже 11 января Министерство обороны Беларуси заявило о наращивании сил ПВО с российскими оккупантами, как в Минске это называют "региональная группировка".

В Минобороны Украины 11 января предупредили, что командование ВС РФ усиливает группировку войск на территории Украины. Перемещает мобилизованных из полигонов Беларуси и России в зону ведения боевых действий и приграничных районов.

В свою очередь, объединенные силы увеличивают оборонные способности и занимаются мерами по повышению обученности личного состава. Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что по состоянию на данный момент обстановка со стороны Беларуси не несет непосредственной угрозы для Украины.

В Министерстве обороны США тоже пока не видят признаков наступательных действий со стороны Беларуси.

Такого же мнения у Британии. Их разведка говорит, что, хотя Россия и удерживает значительное количество войск в Беларуси, они вряд ли составляют реальную наступательную силу, а новое развертывание российской авиации не является подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины.

Между тем, второй раз за последний месяц глава МИД РФ посетит Беларусь. Визит намечен на 19 января.

В этом контексте лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская призывает мир наказать диктатора Беларуси Александра Лукашенко за соучастие в войне против Украины, ведь любые уступки в разгар войны лишь создают для него чувство безнаказанности.

"Его соучастие в войне позволило провести геноцид в Буче, Ирпене, Черниговской и Киевской областях", — заявила Тихановская.

Читайте также:

Наступление из Беларуси будет самоубийством: украинцы еще больше укрепили границу

Наступление из Беларуси будет самоубийством: украинцы еще больше укрепили границу

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3039
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация