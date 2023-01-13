Военные Беларуси похвастались полученным от РФ "уникальным" комплексом ЗРК "Тор" (фото)

Белорусским военным 13 января торжественно передали батарейный комплект ЗРК "Тор-М2К", полученный РБ в рамках договоренностей с РФ. На вручении новой техники присутствовали представители командования ВВС и войск ПВО ВС РБ.

Об этом сообщает Минобороны РБ.

Известно, что батарею ЗРК "Тор-М2К" передали в 15-ю зенитную ракетную бригаду.

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В этот комплект вошли: 4 боевые машины (БМ) 9А331МК на колесном шасси, транспортно-зарядная машина (ТЗМ) 9Т244 и машина технического обслуживания (батарейная МТО) 9В887М2К.

Военные Лукашенко убеждают, что это "новые уникальные боевые машины, не имеющие аналогов в своем классе".

Как указывает "Беларуски Гаюн", в среднесрочной перспективе ожидается формирование в составе 15-й зрбр нового зенитно-ракетного дивизиона на ЗРК "Тор-М2К". До получения "Торов" основным вооружением бригады были ЗРК С-300ПТ.

К слову, зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2К" предназначен для поражения самолетов, вертолетов, аэродинамических беспилотников, управляемых ракет и других элементов высокоточного оружия на средних, малых и очень малых высотах в сложной воздушной обстановке.

По данным наблюдателей, батарейный комплект ЗРК "Тор-М2К" прибыл из РФ в СБ в конце декабря 2022 года.

Ситуация в Беларуси

В последнее время в Беларусь продолжают активно прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил РФ. В Минске говорят, что это все в рамках развертывания совместной региональной группировки войск.

Кроме того, белорусские военные настолько рады, что российские оккупанты прибывают к ним, что встречают их с хлебом-солью.

Между тем, Минобороны РБ 10 января заявило, что завершены мероприятия проверки учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года.

Уже 11 января Министерство обороны Беларуси заявило о наращивании сил ПВО с российскими оккупантами, как в Минске это называют "региональная группировка".

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В Минобороны Украины 11 января предупредили, что командование ВС РФ усиливает группировку войск на территории Украины. Перемещает мобилизованных из полигонов Беларуси и России в зону ведения боевых действий и приграничных районов.

В свою очередь, объединенные силы увеличивают оборонные способности и занимаются мерами по повышению обученности личного состава. Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что по состоянию на данный момент обстановка со стороны Беларуси не несет непосредственной угрозы для Украины.

В Министерстве обороны США тоже пока не видят признаков наступательных действий со стороны Беларуси.

Такого же мнения у Британии. Их разведка говорит, что, хотя Россия и удерживает значительное количество войск в Беларуси, они вряд ли составляют реальную наступательную силу, а новое развертывание российской авиации не является подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины.

Между тем, второй раз за последний месяц глава МИД РФ посетит Беларусь. Визит намечен на 19 января.

В этом контексте лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская призывает мир наказать диктатора Беларуси Александра Лукашенко за соучастие в войне против Украины, ведь любые уступки в разгар войны лишь создают для него чувство безнаказанности.

"Его соучастие в войне позволило провести геноцид в Буче, Ирпене, Черниговской и Киевской областях", — заявила Тихановская.

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