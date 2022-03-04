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Военные действия России возле ЗАЭС безрассудны и должны прекратиться — Минэнергетики США

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Военные действия России возле ЗАЭС безрассудны и должны прекратиться — Минэнергетики США

Associated Press

Министерство энергетики США совместно с Пентагоном, Комиссией ядерного регулирования США и Белым домом следят за ситуацией.

Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Гренхольм обвинила россиян в "безрассудных действиях" возле Запорожской АЭС.

Об этом она заявила в разговоре со своим украинским коллегой Германом Галущенко, о чем рассказала в Twitter.

"Я только что разговаривала с министром энергетики Украины о ситуации на Запорожской АЭС. Российские военные действия вблизи станции безрассудны и должны прекратиться", — отметила Гренхольм.

Министерство энергетики США активировало свою группу реагирования на ядерные инциденты и наблюдает за событиями, консультируясь с Минобороны США, Комиссией ядерного регулирования США и Белым домом.

"Мы не видели повышенных показателей радиации вблизи заведения. Реакторы станции защищены прочными защитными конструкциями и безопасно останавливаются", — сообщила министр.

Ранее в ГСЧС рассказали, что именно горит на Запорожской АЭС после обстрелов российских оккупантов.

Напомним, ночью 3 марта российские кафиры обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции возле города Энергодар.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

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