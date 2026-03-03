Военные Израиля зашли на территорию Ливана: что известно

Военные Израиля. / © Reuters

Дополнено новыми материалами

В Израиле заявили, что их войска вошли в Ливан и были размещены в нескольких местах на юге страны.

Об этом заявил глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает Sky News и Times of Israel.

По словам министра, израильским войскам было предоставлено разрешение на «продвижение и взятие под контроль дополнительных позиций в Ливане». Цель таких действий — предотвратить обстрел пограничных населенных пунктов Израиля.

«Чтобы предотвратить возможность прямого огня по израильским общинам, премьер Биньямин Нетаньяху и я уполномочили Армию обороны Израиля продвигаться и содержать дополнительные доминирующие территории в Ливане и защищать оттуда пограничные общины», — подчеркнул Кац.

Заметим, что его заявление прозвучало после того, как Армия обороны Израиля сообщила, что ее солдаты «действуют на юге Ливана».

Заявление Армии обороны Израиля

В сообщении отметили, что израильские войска действуют на юге Ливана в нескольких точках вблизи пограничной зоны «в пределах усиленной передовой оборонной позиции».

Армия обороны Израиля работает над созданием дополнительного уровня безопасности для северян страны. Армия наносит целенаправленные удары по инфраструктуре террористов «Хезболлы», чтобы устранить угрозы и предотвратить попытки проникновения на территорию Израиля», — говорится в сообщении.

Призывы к эвакуации

ЦАХАЛ призвал гражданских жителей десятков сел на юге Ливана, а также из столицы Бейрута и его южного пригорода эвакуироваться с этой территории, сообщает Sky News. Также людей просят держаться подальше от построек, связанных с «Хезболлой».

«Ради вашей безопасности вы должны немедленно эвакуироваться из своих домов», — заявил спикер Армии обороны Израиля Авихай Адраи.

Удары по Ливану

Израиль открыл новый фронт в конфликте с Ираном, нанеся удары по целям «Хезболлы» в Ливане, в том числе по столице. Отмечается, что была атакована штаб-квартира и инфраструктура организации, а также транспортное средство, которое перевозило двух боевиков элитного подразделения «Радван» в районе Кфар-Даджал на юге страны.

Заметим, что эти действия военных ЦАХАЛа стали ответом на ракетный обстрел Израиля. Армия обороны утверждает, что Хезболла действует от имени иранского режима и несет ответственность за открытие огня против Израиля и его гражданского населения.

