Военные КНДР пересекли границу с Южной Кореей: подробности инцидента

Военные Северной Кореи совершили кратковременное вторжение на территорию Южной Кореи в районе демилитаризованной зоны, что привело к упреждающим выстрелам со стороны южнокорейских сил.

Об этом сообщает BBC.

После инцидента, произошедшего во вторник, 19 августа, Пхеньян обвинил Сеул в «преднамеренной провокации», которая может привести к «неконтролируемой» эскалации напряжения.

«Это очень серьезная прелюдия, которая неизбежно выведет ситуацию в районе южной границы, где сосредоточено огромное количество противостоящих сил в неконтролируемую фазу», — сообщили государственные СМИ Северной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) заявил, что работавшие в пограничной полосе северокорейские военные пересекли линию военного разграничения около 15:00 по местному времени. После того, как южнокорейские военные произвели упреждающие выстрелы, солдаты КНДР вернулись на свою территорию.

Инцидент произошел на фоне того, как новоизбранный президент Южной Кореи Ли Дже Мьон отправился в Токио и Вашингтон. Хотя новый лидер Сеула призывает к улучшению межкорейских отношений, Пхеньян отклонил его инициативу.

Как пишет Al Jazeera, государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что южнокорейские военные использовали пулемет, чтобы произвести более 10 упреждающих выстрелов по солдатам, которые занимались «проектом барьера для полной блокировки южной границы». Генерал-лейтенант армии КНДР Ко Чон Чхоль заявил, что этот инцидент является «очень серьезным началом, которое неизбежно приведет к неконтролируемой фазе».

По информации Nagaland Tribune, Ко Чон Чхоль также отметил, что этот инцидент совпал с ежегодными совместными военными учениями США и Южной Кореи. Пхеньян назвал это «преднамеренной и преднамеренной провокацией, направленной на военный конфликт». Кроме того, он предупредил, что любое вмешательство в проект строительства барьера будет рассматриваться как «преднамеренная военная провокация», которая вызовет соответствующие контрмеры.

Следует отметить, что это не первый подобный инцидент. Как сообщает Gazeta Express, в апреле 2025 года около 10 северокорейских солдат также ненадолго пересекли границу, и Сеул ответил предупредительными выстрелами.

Две Кореи до сих пор находятся в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась лишь перемирием, а не мирным договором.

Напомним, Южная Корея официально получила нового президента — им стал победивший на досрочных выборах 61-летний политик Ли Чже Мьон . Его политическое прошлое и взгляды на войну в Украине вызывают вопросы.