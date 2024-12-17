Военные КНДР в Курской области перед смертью не понимают опасности БПЛА: о чем это свидетельствует

Северокорейские военные в Курщине довольно странно реагируют на беспилотники.

У погибших бойцов КНДР перед ударами дронов не было визуального понимания опасности от БПЛА. Такой факт может свидетельствовать о том, что россияне плохо проинформировали корейцев об использовании беспилотников на фронте.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Это демонстрирует то, что для россиян жизни корейцев нет никакой ценности. Впрочем, армия РФ пытается оперативно вывозить тела погибших кндровцев с фронта. Эвакуация этих тел налажена лучше, чем погибших или раненых россиян", — отметил он.

Желание скрыть неудачи кндровцев, акцентирует Коваленко, играет свою роль.

Напомним, россияне бросают в бой военных КНДР на Курщине без бронетехники. У них значительные потери.

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