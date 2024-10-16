Военные КНДР воюют против Украины: бригадный генерал США о проблемах в РФ и роли Китая

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер выразил "озабоченность" тем, что солдаты КНДР, если это правда, воюют на стороне России против Украины, и это "новый уровень отчаяния".

По словам Владимира Зеленского, Северная Корея фактически включилась в войну против Украины на стороне России. После этого заявления украинского президента ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в нашей разведке сообщили о около 3 тыс. граждан Северной Кореи, которые находятся в отдельных подразделениях ВС РФ. В частности, в Брянской и Курской областях. Кроме того, Россия сформировала бурятский батальон из северокорейских военных. Однако 18 из них уже сбежали с позиций на границе Брянской и Курской областей.

В июне этого года, впервые за более чем два десятилетия, Путин посетил Северную Корею, где подписал с Ким Чен Ином договор о всеобъемлющем партнерстве, предусматривающий оказание помощи в случае агрессии против любой из сторон. В понедельник, 14 октября, когда президент Зеленский заявил о фактическом вступлении КНДР в войну против Украины на стороне России, Путин внес на ратификацию в Госдуму проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, предусматривающий предоставление взаимной военной помощи.

Еще в начале октября стало известно о гибели шести северокорейских офицеров из рядов инженерных войск КНДР. Еще трое были ранены, их отправили на лечение в Москву. Позже министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных в оккупированные украинские регионы для поддержки войны России против Украины.

"Учитывая это, недавние сообщения о потерях северокорейских войск на оккупированной Россией территории вблизи восточноукраинского города Донецка с высокой вероятностью могут соответствовать действительности", — добавил Ким Йон Хен.

То есть, как видим, уже более двух недель известны факты о прямом привлечении северокорейских военных к войне России против Украины. Однако жесткой реакции Запада до сих пор нет. И все это происходит на фоне визита во вторник, 15 октября, министра обороны РФ Андрея Белоусова в Пекин, где встретился с вицеголовой центральной военной комиссии КНР Чжан Юся. Стороны заявили о существенных оборонных и военных переговорах по укреплению связей и расширению военных отношений.

О вступлении Северной Кореи в войну против Украины на стороне России, роли Китая, и как это может изменить ситуацию на фронте, ТСН.ua расспросил бригадного генерала в отставке, бывшего атташе США по обороне в Москве Кевина Райана.

По его словам, если сообщения с фронта соответствуют действительности, то некоторое количество северокорейских военных присутствует среди российских сил и участвует в войне, даже несмотря на то, что это количество может быть небольшим, все равно это значительное изменение.

"Возможно, Северная Корея попросила Россию разрешить некоторым из ее офицеров побывать на поле боя, чтобы получить ценный боевой опыт, который они могли бы передать другим северокорейским военным. Другая возможность заключается в том, что северокорейцы могут быть задействованы в русском — ред.) "СВО" для обслуживания или эксплуатации оборудования/оружия, посланного в Россию из Северной Кореи. количества солдат", — сказал ТСН.ua Кевин Райан.

При этом, как считает бригадный генерал, вряд ли привлечение северокорейских военных к войне против Украины на стороне ВС РФ, вряд ли нуждалось в предварительном одобрении Китая.

"Северная Корея зависит как от России, так и от Китая, но часто действовала сама без их одобрения. Несмотря на помощь Китая материалами (как-то чипы или микроэлектроника – ред.) и другую поддержку России, он пока отказывается отправлять войска в " СВО", — считает Кевин Райан.

Также во вторник, 15 октября, стало известно, что Северная Корея взорвала со своей стороны части дорог к северу от демаркационной линии с Южной Кореей, ответившей выстрелами. Но это уже не первые провокационные действия Пхеньяна. В январе этого года КНДР обстреляла "границу". Однако обострение между двумя Кореями, которое мы можем наблюдать в последнее время, — бесспорный факт.

"Отношения между Южной и Северной Кореями постоянно были напряженными со времен Корейской войны 1950-х годов. Трудно определить, связано ли это событие с присутствием северокорейских войск в Украине, кроме того, что Северная Корея несет ответственность за оба этих случая", — подытожил Кевин Райан.