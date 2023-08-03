Военные "могут применить оружие": министр обороны Польши предупредил "вагнеровцев"

В Минобороны Польши заверили, что их военные "не беззащитны".

В Минобороны Польши сообщили об увеличении войск на восточной границе, а также заявили, что их военные "могут применить оружие", если это будет необходимо, на фоне провокаций со стороны "вагнеровцев" в Беларуси.

Об этом рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак во время брифинга в четверг, 3 июня.

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"Наш ответ на провокацию — увеличение численности наших военных на восточной границе страны путем передислокации войск с запада. Согласно действующему законодательству, военнослужащие в конкретной ситуации могут применить оружие, они не беззащитны", — сказал он.

Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий срочно встретился с лидером Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском коридоре из-за провокации из Беларуси. Встреча прошла на фоне провокаций со стороны Беларуси, где сейчас находятся "вагнеровцы".

Ранее в Сенате Польши предупредили, что "Вагнера" может начать террористическую операцию в Сувальском коридоре, объединяющем Польшу и Литву. Там также отметили, если российские наемники зайдут в Сувальский коридор на территории Литвы, то Польша непременно станет в защиту своего соседа по НАТО.

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