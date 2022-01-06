Военные на БТР и бронемашинах окружили протестующих в центре Алматы, продолжается перестрелка — СМИ

Военные на БТР и бронемашинах окружили протестующих в центре Алматы, продолжается перестрелка — СМИ

Военные заставили мирных жителей отойти на расстояние 100 метров, после чего началась "ожесточенная" перестрелка.

В Республике Казахстан около 50 единиц техники, в частности, БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками окружили периметр площади в центре Алматы.

Об этом в четверг, 6 января, сообщает Sputnik Казахстан в Telegram.

По данным издания, на площади находятся около двух сотен вооруженных "зачинщиков беспорядков". На месте происшествия раздалось около десяти выстрелов, после чего началась перестрелка.

"Военные заставили мирных жителей отойти на расстояние 100 метров, после чего началась ожесточенная перестрелка, — говорится в материале. — Пространство вокруг площади полностью контролируется военными. Они заняли удобные позиции, чтобы не дать преступникам прорваться в акимат или резиденцию президента".

Также сообщается, что на площадь прибыли три тентованных КамАЗа с военнослужащими.

Ранее сообщалось, что в крупнейшем казахском городе Алматы силовики приступили к подавлению акций протеста. В то же время, в течение ночи большинство сайтов СМИ Казахстана были массово недоступны.

Несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился к ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

В СМИ уже распространяют информацию о том, что Россия привела в боевую готовность авиаполк военного аэродрома в Оренбургской области и планирует перебросить его в Казахстан.

Что сейчас происходит в Казахстане — читайте в материале ТСН.ua.

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