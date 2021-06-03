Военные НАТО в ходе обучения в Болгарии перепутали здания и взяли штурмом завод

Испуганных работников военные приняли за хороших актеров.
Владелец крошечного маслозавода в Болгарии подает в суд на американскую армию, требуя компенсации морального ущерба. А все потому, что 11 мая военные США во время натовских учений перепутали его с мишенью.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Организовано вошли в сооружения рядом с авиабазой в поселке Чешнегирово, где проводили маневры и захватили, решив, что люди в штатском просто делают вид, что боятся, а на самом деле — это часть занятий.
В результате инцидента никто не пострадал: военные не сделали ни одного выстрела.
Президент Болгарии назвал инцидент неприемлемым, американское посольство извинилось, НАТО в дальнейшем обещает тщательно следить за описанием учебных целей и главное — лучше маркировать границы тренировочных полигонов.