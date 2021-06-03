Военные НАТО в ходе обучения в Болгарии перепутали здания и взяли штурмом завод

Испуганных работников военные приняли за хороших актеров.

Владелец крошечного маслозавода в Болгарии подает в суд на американскую армию, требуя компенсации морального ущерба. А все потому, что 11 мая военные США во время натовских учений перепутали его с мишенью.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Организовано вошли в сооружения рядом с авиабазой в поселке Чешнегирово, где проводили маневры и захватили, решив, что люди в штатском просто делают вид, что боятся, а на самом деле — это часть занятий.

В результате инцидента никто не пострадал: военные не сделали ни одного выстрела.

Президент Болгарии назвал инцидент неприемлемым, американское посольство извинилось, НАТО в дальнейшем обещает тщательно следить за описанием учебных целей и главное — лучше маркировать границы тренировочных полигонов.

Новости мира: почему владелец крошечного масляного завода в Болгарии подает в суд на американскую армию

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